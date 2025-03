A világbéke nem jött el, Putyin a lehető legszűkebb körű tűzszünetet fogadta el, miközben az orosz feltételek listáját tovább bővítette

Kedden telefonon egyeztetett egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, a megbeszélés egyik fontos témája az ukrajnai tűzszünet kérdése volt.

Teljes körű tűzszünet nincs, de az energetikai infrastruktúra elleni támadásokat harminc napra felfüggesztik a felek. Az amerikaiak és az oroszok kétoldalúan tárgyalnak tovább az ukránok nélkül.

Ez a legkevesebb engedmény, amit az oroszok tenni tudtak, anélkül, hogy Trump azzal vádolhatná őket, hogy nem működnek vele együtt a béke érdekében. Putyin továbbra sem nyitott a háborús céljai részleges feladására, sőt, a tűzszünet feltételeinek listája is egyre bővül.

Az ukránokat az amerikaiak nem tájékoztatták, miről állapodtak meg a fejük felett Oroszországgal.

Ez az első, részleges tűzszünet a két fél között 2022. február 24. óta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden beleegyezett az ukrán energetikai infrastruktúrára mért csapások harminc napos leállításába a Donald Trumppal folytatott két és fél (egyes beszámolók szerint másfél) órás telefonbeszélgetést követően. Ezzel egy lépéssel - legalább ideiglenesen - közelebb kerülhettünk a háború lehetséges befejezéséhez az ukránok feje fölött zajló tárgyaláson, amelyen nem úgy tűnt, hogy Putyin jelentős engedményeket tesz. A részleges, ideiglenes tűzszünet harminc napra szól, és csak az energetikai infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozik, minden mást ugyanúgy támadni fognak a felek. A telefonhívás utáni órákban Kijevben már szóltak is a légvédelmi szirénák orosz drónok támadása miatt. A drónok és rakéták továbbra is záporozni fognak a lakóépületekre szerte Ukrajnában, miközben a keleti-ukrajnai front továbbra is vértenger marad.

photo_camera Fotó: DREW ANGERER, GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Az oroszok már a tárgyalásokról szóló hivatalos közlemények megjelenése előtt pezsgőt bontottak, amellett, hogy azonnal bejelentették, hogy a két elnök miatt biztonságosabbá vált az egész világ. Putyin egyik tanácsadója csak egyszerűen TÖKÉLETES hívásnak titulálta a Putyin, és a vele egyre látványosabban szimpatizáló Donald Trump közötti telefonhívást, így már lehetett sejteni, mekkora engedményeket kellett tenniük az oroszoknak a velük egyre nyíltabban szimpatizáló amerikai elnöknek.

It is official now - a PERFECT call 🕊️🇷🇺🇺🇸🌎 — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 18, 2025

Közleményükben az ukránok is jelezték, hogy támogatják az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások 30 napos felfüggesztéséről szóló amerikai javaslatot, Zelenszkij hozzátette, reméli, hamarosan tud beszélni Trumppal, és tájékoztatást kapnak, mit ajánlottak az oroszok az amerikaiaknak, vagy az amerikaiak az oroszoknak. Zelenszkij szerint Ukrajna nélkül nem lehetségesek eredményes béketárgyalások, hangsúlyozta, nem akarja, hogy „mi legyünk Putyin »étlapján« a nemzetközi napirenden lévő egyéb kérdések között”.

Ez jóval kevesebb annál a feltétel nélküli 30 napos tűzszünetnél, amelybe Ukrajna a Trump-kormányzat nyomására már beleegyezett, és amiről Trump a tárgyalás előtt beszélt, de mégis kézzelfogható eredménye a telefonhívásnak. Bár az oroszok és az amerikaiak is gondosan ügyeltek arra, hogy az ukránokat távol tartsák a megbeszéléstől, érdemes megjegyezni, hogy az energetikai támadásokat érintő tűzszünet ötletét még októberben maguk az ukránok dobták be, mondván, hogy ez előkészítheti az utat a szélesebb körű béketárgyalásokhoz. Sőt, korábban katari közvetítéssel titokban tárgyaltak is erről az oroszok és az ukránok, de a 2024 augusztusában indult ukrán offenzíva a Kurszkban elsöpörte ezeket a tárgyalásokat.

photo_camera Harkiv az orosz támadás után Fotó: GEORGE IVANCHENKO/Anadolu via AFP

Moszkva és Washington szakértői csoportokat hoz létre a tűzszünethez vezető lépéseket kétoldalúan dolgozzák ki, az ukránok rendezésbe való bevonása tehát nem került vissza az asztalra. Az energetikai célok támadásának felfüggesztése után technikai tárgyalások kezdődhetnek a „fekete-tengeri tengeri tűzszünetről”, amelyet a „teljes tűzszünetről és a tartós békéről” szóló tárgyalások követhetnek majd.

Kinek mire jó ez a harminc nap?