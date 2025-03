Jövő héten folytatják a tiltakozást Hadházyék, Magyar szerint figyelemelterelés a törvénymódosítás

Jövő héten folytatják a tiltakozást a „technofasizmus” ellen – írta Hadházy Ákos országgyűlési képviselő. Hadházy és a Momentum kedden a parlamentben füstgránáttal tiltakozott a Pride betiltása ellen, majd a Kossuth téren tüntettek. A demonstrálók – és az eléjük vezényelt rendőrsorfal – este 10-ig blokkolták a Margit hidat.

Hadházy Ákos azt írta, a Pride betiltása még csak a kezdet, hamarosan jön az Alaptörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy örökké tartson a veszélyhelyzet és a rendeleti kormányzást. (Gulyás Gergely miniszter szerint nem ez a cél, de a szöveget még nem pontosították ennek megfelelően.)

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy szerint a rendszer egyre keményebb lesz, újabb és újabb „vörös vonalakat” fog átlépni, és ezzel szembe kell szállni, erőszakmentesen. A hídlezárás volt a minta, szerinte ilyen, és ehhez hasonló akciókat kell szervezni. A Momentum közben bejelentette, jogsegélyt biztosít a tüntetésen előállított három fiatalnak.

Magyar Péter szerint „súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy a hatalmat az eddig már ezerszer kipróbált és elbukott módszerekkel lehet leváltani”. Úgy látja, ezek az akciók Orbánék hatalomban tartását szolgálják, ők pedig nem sétálnak be ebbe a „csapdába”.

Szerinte a Fidesz célja a kormányváltást akarók megosztása. Azt írta, a „gyülekezési törvényt sem véletlenül most szigorították, most is csak és kizárólag azért tették, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy hány millió magyar ember él súlyos megélhetési válsághelyzetben és hogy pár hónap múlva vége lesz a hatalmuknak.” Azt írta, a Fideszt választáson lehet legyőzni.

Török Gábor politikai elemző szerint a játszma világos.