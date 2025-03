Ma kivégzik a halálraítéltet, aki évek óta alig várja ezt

Máricus 19-én, helyi idő szerint délelőtt tíz órára kivégzést tűztek ki Arizona államban: egy olyan elítélt halálbüntetését tervezik végrehajtani, aki a maga részéről már évek óta sürgeti ezt. Az 53 éves Aaron Brian Gunches nem akar kegyelmet, sem halasztást, már a büntetőperében is magát képviselte, és meg sem próbált védekezni.

Gunchest egy Ted Price nevű férfi meggyilkolásáért ítélték halálra. A gyilkosság még 2002-ben történt Phoenix közelében, a sivatagban. A meggyilkolt Price a tettes, Gunches barátnőjének az exférje volt. Másik államban élt, de 2002-ben Arizonába költözött, ahogy a családja mesélte a USA Todaynek, épp egy főiskolai ösztöndíjra várt, és úgy volt vele, hogy az exénél száll meg a Phoenix melletti Mesában, míg rá nem jött, hogy az drogfüggőkkel lakik együtt.

A testvére, Karen Price szerint azért kellett meghalnia, mert megfenyegette a nőt azzal, hogy feljelenti a gyermekjóléti szolgálatnál, amiért kábítószert fogyaszt a gyerekeik előtt.

2002. november 14-én csúnya veszekedés robbant ki a két volt házastárs között. A nő a

telefonjával arcon ütötte a férfit, mire ő az eszméletét ugyan nem veszítette el, de zavart, dezorientált állapotba került. Gunches erre a helyzetre érkezett meg a házba azon az estén. Azzal az ötlettel állt elő, hogy tegyék fel Price-t egy távolsági buszra. Betuszkolták egy kocsiba, és elindultak a buszállomás felé az egyik lakótárssal. A buszállomáson azonban Gunches kijelentette, hogy nincs nála elég pénz jegyre, ezért továbbindultak az autóval. Végül lehúzódtak az útról egy elhagyatott helyen, kiszálltak a kocsiból, és amikor Price nem figyelt oda, Gunches hátulról négyszer fejbe lőtte. Végül elhajtott a lakótárssal a helyszínről, Price holmiját pedig útközben egy szemetesbe dobta.

Az áldozat holttestét néhány nappal később felfedezték. Miután azonosították, kihallgatták a volt feleséget és a lakótársait is. Az egyik nő pedig Gunchesra vallott.

Már tartott a nyomozás, amikor Gunches tűzharcba keveredett egy rendőrjárőrrel, aki leintette autózás közben. Mindketten megsérültek, a járőr életét a golyóálló mellénye mentette meg. Gunchesnak még sikerült elhajtania, de 15 órányi intenzív keresés után elfogták és letartóztatták 2003. január 15-én. A nyomozás során sikerült megállapítani, hogy ugyanazt a fegyvert használták Price megöléséhez, mint a rendőr meglövéséhez.

Esküdtszék általi öngyilkosság

Gunches bűnösnek vallotta magát, de mivel az ügyészség a halálbüntetésre ment rá, így is kötelező volt tárgyalást tartani. Bár nem volt jogi végzettsége, Gunches saját magát képviselte a büntetőperben, és meg sem próbált védekezni. 2008-ban megszületett a halálos ítélet, amit aztán viszont az arizonai legfelsőbb bíróság megsemmisített, és visszadobta az ügyet új tárgyalásra. A megsemmisítés oka az volt, hogy az ügyészség azt állította, a gyilkosság különös kegyetlenséggel történt, de a legfelsőbb bíróság szerint Price nem tudta, mi vár rá, így nem is rettegett az életéért, tehát nem áll meg a különös kegyetlenség.

Az új tárgyalássorozat 2013-ban kezdődött el, és Price megint magát védte, helyesebben nem védte. Marci Krattert, akit kirendeltek tanácsadóként mellé, rettenetesen frusztrálta a helyzet. Ahogy Kratter mondta az Arizona Mirrornak: Gunches egyáltalán nem tett semmit azért, hogy segítsen magán, “abszolút semmit”. Kratter szerint napi szinten veszekedtek egymással. Amikor Kratter aktivizálni próbálta magát a bíróságon, és mondott volna valamit a védelmében, Gunches odakiabált a bírónak, hogy szóljon neki, fogja be.

Az esküdtszék számára csak az volt a kérdés, életfogytiglanra vagy halálra ítéljék. Gunches a kezdetektől az utóbbit akarta. A per úgy alakult, ahogy remélte: az esküdtek 2013-ban másodjára is halálra ítélték. “Tegyék, amit kell” - mondta az esküdteknek, mikor előttük állt, amire a bíró megjegyezte: “Úgy látszik, esküdtszék általi öngyilkosságot követ el”. Az ezután meghozott halálos ítélet már megállt a legfelsőbb bíróság előtt is.

2022 óta ő lesz az első

Ha Gunchesen múlik, soha nem adott volna be egyetlen fellebbezést sem. Egyet mégis a törvények szerint kötelező benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz, ez meg is történt, de aztán Gunches kirúgta az ügyvédet, akit mellé rendeltek, és ejtette a fellebbezést. Idővel pedig leveleket kezdett írogatni az akkori arizonai kerületi ügyésznek, Mark Brnovichnak, amelyekben azt kérte, hogy hajtsák végre az ítéletét.

De nem volt olyan a szituáció, hogy ezt meg tudták volna tenni. Egy 2014-ben durván elrontott, közel két órán át húzódó kivégzés után volt az állam, ráadásul nehézségek adódtak a méreginjekcióhoz szükséges anyagok beszerzésével is. Miután a problémák megoldódtak, Brnovich 2022-ben újra elkezdett kivégzéseket kezdeményezni, és ki is végeztek három embert Arizonában. Gunches lett volna a negyedik, a kivégzését 2023 áprilisára tűzték ki, de közben év végén Brnovich elhagyta a hivatalát, utódja, illetve Katie Hobbs, az új demokrata kormányzó pedig moratóriumot hirdetett a kivégzésekre arra az időre, amíg felülvizsgálják a halálbüntetés végrehajtásának folyamatát.

Miután a moratórium 2024 végén megszűnt, most Gunches lesz az első 2022 óta, akit

kivégeznek Arizonában. A protokoll némileg változott: az ígéret szerint például most már lesz olyan szakember a kivégzőosztagban, aki biztosítani tudja, hogy rendben találjanak vénát az elítélten.

Gunches azt szerette volna, ha a kivégzés már február 14-én megtörténik, ezt kérvényezte egy kézírásos beadványában, de azzal nem ért célt. Gunches akkor sem gondolta meg magát, amikor már közeledett a kitűzött nap, március 19. A múlt héten nem jelent meg az arizonai kegyelmi testület előtt, lemondott arról a jogáról, hogy

büntetése átváltoztatását vagy felfüggesztését kérje.

Gunches hozzáállása nem példa nélküli. A Death Penalty Information Center elemzése szerint a modern érában, az utóbbi fél évszázadban a kivégzések több mint tíz százalékában hajtották végre a halálbüntetésre önkéntesen jelentkezőkön, az ilyen emberek nagyjából ugyanolyan arányban vannak jelen a siralomházban, mint az öngyilkosok. Felfedeztek egy demográfiai furcsaságot is, ami előtt egyelőre értetlenül állnak az elemzők: a Guncheshez hasonló fehér férfiak a siralomházban lévők 46 százalékát teszik ki, de az önkéntes jelentkezők 84 százaléka közülük kerül ki.