Magyarellenes politikus lesz a román szélsőjobbos „szuverenisták” államfőjelöltje

Ahogy már a múlt héten tudni lehetett, a román elnökválasztásból kizárt Calin Georgescu helyett induló két szélsőséges jelölt egyike visszalépett a másik javára. Anamaria Gavrila, a szélsőséges – vagy ahogyan az MTI fogalmazott, „a román kormányoldal által szélsőségesnek tartott” – Fiatal Emberek Pártjának (POT) elnöke szállt ki a versenyből, így George Simion, a szélsőjobbos, magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke lesz az államfőválasztás egyik indulója.

Gavrila és Simion közös videóüzenetben szerda délután közölte, hogy a „Calin Georgescuval közösen meghozott döntésnek megfelelően” a POT elnöke visszalép az AUR-elnök javára, hogy ne ossza meg a „szuverenista mozgalom” szavazótáborát. Gavrila hozzátette: azért lép ő vissza, hogy az „esélyesebb jelölt maradjon versenyben”, tekintettel arra, hogy Simion mögött egy nagy párt áll. Az AUR a decemberi választások óta a második legnagyobb frakcióval rendelkező párt a bukaresti parlamentben.

Mindez azt jelenti, hogy a román elnökválasztás egyik esélyes jelöltjét egy szélsőségesen magyarellenes párt indítja – úgy, hogy közben Simion nemcsak a magyar kormánypártok egyik retorikai fogását hangoztatja a „szuverenitás” emlegetésével, hanem közben jó viszonyra törekszik a „szuverenista” Donald Trumppal is. Ennyire jóra:

photo_camera George Simion egy 2024. november 15-i fotón Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Az AUR szélsőséges magyarellenessége a magyar kormánypártok és a romániai magyarokat elvileg képviselő, a Fidesszel összenőtt RMDSZ kommunikációjában is visszatérő elem – nem is alaptalanul. Tavaly tavasszal olyan törvényjavaslatok volt, amely bevezette volna „az etnikai kisebbségek román nemzet iránt kifejezett tiszteletének napját”, de volt olyan törekvésük is, hogy megakadályozzák a romániai könyvtárakat abban, hogy magyar könyveket szerezzenek be.

Az elnökválasztásból a valószínűsített orosz titkosszolgálati befolyás miatt kizárt Georgescut az RMDSZ egy tavaly decemberi Facebook-videója „nyíltan vasgárdistának” nevezett, és abban is magyarellenes pártként említették az AUR-t, ahonnan Georgescu „kinőtt”.

Romániában szerda éjfélkor jár le az elnökjelöltségek ellen beterjesztett óvások, illetve az esetleges visszalépések határideje. Vagyis holnapra véglegessé válik a május 4-i választásokon részt vevő, és szavazólapon szereplő elnökjelöltek névsora.