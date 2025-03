Trump döntése miatt megsemmisülhettek az elrabolt ukrán gyerekeket nyomon követő dokumentumok

A Trump-kormányzat leállította az elrabolt ukrán gyerekek nyomon követésére irányuló programot. A programot a Yale Egyetem Emberi Jogi Kutatólaborja vezette. A kormányzati döntés után a kutatók elvesztették a hozzáférésüket az Ukrajnából elhurcolt mintegy 30 ezer gyerekre vonatkozó információkhoz, köztük műholdképekhez és egyéb adatokhoz.

Demokrata képviselők levélben tiltakoztak a lépés ellen Marco Rubio külügyminiszternél és Scott Bessent pénzügyminiszternél. Greg Landsman ohiói képviselő szerint feltételezhető, hogy az adattárból származó adatokat véglegesen törölték. A demokraták szerint „ha ez igaz, annak pusztító következményei lennének.”

A program leállításáról először a Washington Post számolt be kedden, aznap, mikor Trump telefonon tárgyalt Putyinnal.

photo_camera Fotó: DREW ANGERER, GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Egy névtelenséget kérő forrás szerint ezzel 26 millió dollárt dobtak ki az ablakon. Az adatbázis azért is fontos, mert háborús bűnök dokumentálására, bizonyítására is használták. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma és a Yale egyetem Ukrajnából elhurcolt gyerekeket azonosított, és az erről szóló bizonyítékokat az ukránokkal, a Nemzetközi Büntetőbírósággal és az Europollal, az Európai Unió legfőbb bűnüldöző szervével osztották volna meg a New York Times szerint.

„Ha meg akarod menteni Putyint, akkor egy atomot dobsz rá (az adatbázisra). És ezt meg is tették.”

A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság 2023. márciusában adott ki elfogatóparancsot Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen háborús bűncselekmények miatt, mert a gyanú szerint felelős az ukrán gyerekek jogellenes deportálásában. A dokumentumokkal ezt tudták volna alátámasztani, de még a metaadatokat is törölhették - írja a Reuters.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta sok tízezer gyereket hurcoltak el Oroszországba, vagy a megszállás alatti területekre, ahol mindent megtesznek azért, hogy kiirtsák belőlük az ukránságukat. Az ukrán kormány körülbelül húszezer gyereket azonosított név szerint, akiket az oroszok elvittek Ukrajnából. A Yale kutatói korábbi jelentéseikben 30 000 gyermeket követtek nyomon Ukrajnán kívül. A most megszüntetett adatbázisban 6000 gyermekről rögzítettek információkat, akiket Oroszországba, és több mint 2400-ről, akiket Fehéroroszországba vitték. Az adatbázis részletes információkat (nevek, fényképek, 20-30 oldalnyi dosszié) tartalmazott 314 elrabolt gyermekről is, akik jelenleg Oroszországban vannak.

Az ukrajnai gyerekek elhurcolásáról nemrég készítettünk videoriportot, amiben egy interjúalanyunk, egy herszoni gyerekotthon vezetője azt mondta, azért viszik el a gyerekeket, hogy irányítsák a felnőtteket.

link Forrás

Korábban az elrabolt ukrajnai gyerekekkel cikksorozatban foglalkoztunk, ezek az anyagok itt, itt és itt olvashatók.