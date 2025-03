Trump megszüntette a szíriai ISIS-fogolytáboroknak nyújtott USAID támogatást, csütörtökön az EU rendkívüli ülést tart

Az Európai Unió diplomáciai testülete csütörtökön rendkívüli ülést tart az 55 000, az Iszlám Államhoz köthető fogoly kapcsán - akik közül többen uniós állampolgárok -, miután az Egyesült Államok év elején hirtelen leállította a két szíriai tábornak nyújtott segélyek nagy részét - írja a Politico.

A táborokról

Az al-Hol és az al-Roj táborokra az elmúlt években a nyugati országok az Iszlám Állam megfékezésének, így a regionális biztonság garantálásának eszközeként tekintettek, ez a vélemény Bassár el-Aszad diktatórikus rezsimjének 2024. decemberi bukását követően tovább erősödött. A két táborban közel 40 különböző országból származó ISIS-tagokat és családtagjaikat tartanak fogva, csak az al-Holban körülbelül 39 000 embert, ráadásul az itt élő uniós polgárok nem feltétlenül olyanok, akiket a tagállamok szívesen visszafogadnának.

photo_camera Gyerekek az al-Hol táborban 2024 júliusában Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

A táborokban a biztonsági feladatokért elsősorban az Egyesült Államok szíriai kurd szövetségesei felelősek, valamint számos NGO biztosítja a különböző szolgáltatásokat, ezek elsősorban nemzetközi segélyekből működtek, aminek az Egyesült Államoktól kapott több százmillió dollár fontos részét képezte. A tábort fenntartó szervezetek működése 90 százalékban függött a USAID-től, a térséggel foglalkozó szakértők és a tábor fenntartói egyetértettek abban, hogy ha nem találnak megoldást a kiesett források pótlására, a tábort nem fogják tudni ellenőrzés alatt tartani, ami az egész régió amúgy is törékeny biztonsági helyzetét súlyosan érintené, az ISIS térségbeli újraerősödése kézzelfogható veszéllyé válna.

photo_camera Gyerekek az al-Hol táborban Fotó: ANGELINE DESDEVISES/Hans Lucas via AFP

Ezek úgynevezett zárt táborok, az itt élőket hivatalosan nem tartóztatták le, és nem vádoltak meg azzal, hogy az Iszlám Állam harcosai lennének, de nem hagyhatják el szabadon a tábort. A két táborban főként nők és gyermekek élnek. Emberi jogi szervezetek szerint az itt lévők egy része maga is az ISIS elől menekült el, őket pokoli körülmények között tartják fogva, a kínzás és az erőszak szinte mindennapos. Az al-Hol igazgatója szerint körülbelül 22 000 kiskorú él a tábor területén, akik olyan családban nőttek fel, amik lojálisak (voltak) az Iszlám Államhoz, az ő rehabilitálásuknak egy fontos eleme volt, hogy az ISIS alatti időkhöz képest jobb körülményeket próbáljanak teremteni nekik, ezzel is csökkentve a radikalizálódás veszélyét, azonban már ez is bizonytalanná vált. A forrásmegvonás nyomán az oktatási programokat már fel kellett függeszteni.

Átmeneti helyzet

A Trump-adminisztráció döntése különösen kritikus és törékeny időszakban érte Szíriát, miután az Aszad-rezsim múlt év végén összeomlott, és Ahmed es-Sar vezetésével új ideiglenes kormányt hoztak létre, aki korábban a Hayat Tahrir al-Sham lázadó csoportot vezette. A nyugati világ által terrorszervezetként kezelt, iszlamista HTS és a korábban az al-Kaida helyi fiókszervezetét vezető es-Sar (akkor még al-Dzsoláni harcosnéven) villámgyors, meglepő diadalát a sokat szenvedett szírek és a külföldi szakértők is aggodalommal fogadták.

photo_camera Az al-Hol tábor Fotó: ANGELINE DESDEVISES/Hans Lucas via AFP

Szíriában a humanitárius segélyek iránti igények soha nem látott szinten vannak – 2024-ben becslések szerint 16,7 millió embernek volt szüksége segítségre, ami a 2011-ben kezdődött polgárháború óta a legmagasabb szám. A külföldi segély, különösen az Egyesült Államok részéről, létfontosságú Szíriában az elmúlt másfél évtizedben. Az Egyesült Államok (volt) Szíria legnagyobb külföldi donora, 2011 óta több mint 18 milliárd dollárt nyújtott humanitárius segélyként, beleértve a 2024-es 1,2 milliárd dollárt is.

Az amerikai segélyek kritikus szerepet játszottak az Al-Hol és Al-Roj táborok működtetésében, az Egyesült Államok által finanszírozott humanitárius személyzet által kezelt alapvető víz- és szennyvízszolgáltatásokat hirtelen felfüggesztették, ami a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés mellett a fertőzésveszélyt is megnövelte. Az amerikaiak pénzügyileg támogatták a táborokban levő fogvatartási létesítmények biztonsági és adminisztratív kezelését is, amit ideiglenesen szintén felfüggesztettek, de végül ezeket később engedélyezték.

Az Aszad-rezsim bukása óta az EU nyílt lépéseket tett annak érdekében, hogy az unión belül élő több millió szíriait hazatérésre ösztönözze. Az Aszad elmenekülését követő órákban és napokban Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Franciaország, Görögország, Svédország és az Egyesült Királyság rögtön döntött a menedékkérelmek elbírálásának szüneteltetéséről, arra hivatkozva, hogy már nem áll fenn az a helyzet szülőhazájukban, ami elől menekültek.

A héten különböző donorok Brüsszelben közel 6 milliárd eurót ígértek az Aszadot leváltó új szíriai kormány támogatására. Az elmúlt hónapokban az EU erőfeszítéseket tett a Szíriával való diplomáciai kapcsolatok helyreállítására, beleértve a szankciók feloldását is.