A mentőszolgálat 700 milliót költ egy fejlesztési projektre, aminek a projektindító projektjére már elköltöttek 280 milliót

„Miközben az Országos Mentőszolgálat kiérkezési ideje a fekete-afrikai államokéval vetekedik, pár száz millió forintot félévente elpattint a mentésirányítás korszerűsítésére a menedzsment” – írja Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, a Röntgen blog szerzője a Facebookon.

A mentőszolgálat most egy 700 millió forintos keretösszegű fejlesztési projekt indítását jelentette be. A „Megkezdődött a mentésirányítási rendszer korszerűsítése” című, még az Instagramra is kitett közlemény szerint „a korszerűsítés a működő infrastruktúra szoftver és eszközkészletét is érinti, és a rendszer egyes elemeinek cseréjét vagy frissítését is magában foglalja”.

A hírt egyébként szinte napra pontosan három hónappal azután jelentették be, hogy tavaly december 13-án közzétették a „Megújul a mentésirányítási rendszer” című közleményt. Az arról szólt, hogy „újabb, jelentős lépéseként európai uniós támogatásból megkezdődött a mentésirányítási rendszer fejlesztésének előkészítése”.

Annak a Kunetz által közzétett adatlapján az szerepelt – mint itt is olvasható –, hogy összesen 282 milliót költöttek el. Akkor a fejlesztés tárgyának, céljának ezt írták: „a Mentésirányítási Rendszer korszerűsítése és fejlesztése keretein belül a jelen projekt a mentésirányítási rendszer fejlesztés előkészítésének feladatai, projektindító projekt folytatásaként, az abban meg nem megvalósított, de előkészítő tevékenységnek minősülő további feladatok megvalósítását foglalja magába”.

A támogatott projektindító projektről készült leírás szerint a 282 milliós fejlesztés során a „tervezett 270 db. helyett 80 db Intelligens Fedélzeti Terminál, mint tesztelő eszköz beszerzése történik meg”, és abban a támogatottprojekt-leírásban már „a projektindító 2.0 időszakáról” is írnak. Érdekes ugyanakkor, hogy ez utóbbi honlapon csak 228 milliós tételről van szó, és nem 282 milliósról. Az nem világos, hogy a projektindító 2.0 és a projektindító projekt milyen viszonyban van egymással, ahogyan az sem, hogy a 228 194 818 forintos szerződött támogatás hogyan viszonyult a 282 476 763 forintos szerződött támogatáshoz, de az biztos, hogy egyiknek is, másiknak is az volt a projektazonosítója, hogy RRF-8.0.1-23-2023-00003.