Hirtelen felkerültek a poloskalistára, alig valamivel azután, hogy Bayer listázta volna őket

Március 15-i beszédében Orbán Viktor a poloskázás után rögtön egy felsorolásba kezdett, amiben nemcsak politikusok, újságírók, álcivil szervezetek és politikai aktivisták szerepeltek, hanem váratlanul a bírák is.

Mielőtt megpróbáljuk megfejteni, hogyan kerültek a közellenségek miniszterelnöki listájára a bírák is, nézzük meg még egyszer a pontos idézetet. Orbán utólagos, erősen döccenős magyarázkodása szerint a poloskázás Magyar Péterre vonatkozott, a beszédének az ívéből ez nem annyira látszik.

„A mai ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat. Felszámoljuk az egész árnyékhadsereget. Ők a mi újkori labancaink, a brüsszeli kegyencek, akik hazájuk ellenében, pénzért a birodalom szekerét tolják. Túl régóta vannak itt. Túl sok mindent éltek túl. Túl sok helyről kaptak pénzt. Túl sokszor váltottak már köpönyeget. 1848-ban császármadarak ültek a nyakunkra, most meg Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött. Éppen elég volt belőlük. Tavaszi szél vizet áraszt, hadd vigye őket… Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket. Hiába bújtatok új európai pártgúnyába. A gazdáitok ugyanazok. A terveitek ugyanazok. És ne reménykedjetek, a sorsotok is ugyanaz lesz. Legyőzünk bennetek újra. Újra és újra. Mert fényesebb a láncnál a kard.”

Schmidt Mária a csekély szellemi képességű bírákról

A számos külföldi utazás során a kormánydelegáció tagjaként felbukkanó, a miniszterelnök évértékelőin az első sorában helyet kapó kormányzati főideológus, Schmidt Mária szerint – akire még visszatérünk a cikkben – ezt a szöveget voltak képtelenek értelmezni a csekély szellemi képességű bírák, akik tiltakoztak Orbán beszéde miatt.

„Ez egy humoros utalás volt azokra, akik, mint Magyar Péter és barátnője, hivatásszerűen lehallgatják egymás családtagjait, például Magyar a feleségét, barátait, és ezeket nyilvánosságra hozzák, illetve továbbiak közzétételével fenyegetnek. A lehallgatókészülékeket a köznyelv ugyanis poloskáknak hívja. Még egy bíró is ismerheti a következő szófordulatokat: Be van poloskázva a szobám, az irodám. Vigyázz, be vagy poloskázva!

Ha erről eddig nem hallottak, ha ezt a humort nem sikerült kódolniuk, akkor kénytelen vagyok szellemi képességeik okán alkalmasságukat kétségbe vonni."

Márpedig nem így értették. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) „mint a bírák reprezentatív érdekképviseleti szerve, valamennyi bíró nevében visszautasítja azt a minden tényszerű alapot nélkülöző állítást, hogy korrupt dollárokból vásárolnak meg bírákat. Ugyanúgy tiltakozunk az ellen, hogy a bírákat kártevő rovarokhoz, állatokhoz hasonlítja. Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett”.

De nemcsak a MABIE nem ért fel a Schmidt Mária által megkövetelt szellemi színvonalhoz, hanem az Országos Bírói Tanács sem. Közleményükben visszautasították Orbán azon kijelentését, „amelyből az a következtetés vonható le, hogy »poloskának« titulált magyar bírókat, másrészt azon, semmivel alá nem támasztott, a bírókkal szembeni negatív hangulatkeltésre alkalmas állítását, mely szerint »korrupt dollárokból vásárolták meg őket«.”

Az OBT szerint egy jogállamban egyetlen politikus részéről sem megengedhetőek az ilyen megnyilvánulások. Szerintük a bírókkal szemben azért különösen sértőek az ilyen kijelentések, mert alkalmasak az igazságszolgáltatás – ezen belül az egyes bírók - függetlenségének, pártatlanságának, végső soron az Alaptörvényben rögzített hatalommegosztás elvének megkérdőjelezésére is.

Miért kerülhettek a poloskalistára?

Visszanézve Orbán nyilvános megszólalásait a közelmúltból, a bíráknak mostanában nem ment neki. Úgy kerültek csak szóba az igazságszolgáltatásban dolgozók, hogy nekik is emelik a fizetésüket, mert „ott is méltatlan állapotok voltak már a bírák esetében is, meg az ügyészeknél, de leginkább az őket kisegítő munkatársak esetében méltatlan helyzetek voltak”.