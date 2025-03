Trump ma, csütörtökön írhatja alá a rendeletet az oktatási minisztérium felszámolásáról

A New York Times információja szerint olyan ügyben írhat alá csütörtökön rendeletet Donald Trump amerikai elnök, amit saját szavazóinak egy része sem támogat: arra fogja utasítani Linda McMahon oktatási minisztert, hogy kezdje meg saját minisztériumának felszámolását. Trump törvényesen nem szüntetheti meg csak úgy a tárcát, mivel azt a Kongresszus hozta létre 1979-ben, így csak annak van hozzá joga.

A rendelet a Times tudomása szerint arra utasítja majd a minisztert, hogy az oktatási ügyek feletti felügyeletet adja vissza a tagállamok kezébe.

A minisztérium megszüntetése a 80-as évek eleje óta a republikánusok egyik vesszőparipája, a kultúrharc jegyében ugyanis már akkor úgy érezték, hogy a tárca istentelen dolgokkal tömeti tele az amerikai diákok fejét. De eddig senki sem gondolta komolyan, hogy tényleg megszüntesse, nem függetlenül attól, hogy a választók kábé kétharmada tartaná rossz ötletnek ezt. A trumpista civil szervezeteknek azokban egyre nagyobb témája lett, hogy az állam a központi tanterveken és előírásokon keresztül terjeszti a woke ideológiát.

Az állami iskolákat mindkét oldal átpolitizálta, a balos-progresszív tanárszakszervezetek George W. Bush elnök ellen kampányoltak, a republikánus jelöltek pedig ellenük.

A New York Times cikke rámutat, hogy az állami iskolákat valójában 90 százalékban a tagállamok és a települési önkormányzatok finanszírozzák ma is, a szövetségi kormány a minisztériumon keresztül az összeg 10 százalékát állja csak, így a helyieknek valójában ma is van beleszólásuk.

A modern korban nem fordult elő, hogy bármelyik elnök önhatalmulag be akart volna zárni egy minisztériumot.