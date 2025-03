Volt régen egy magyar politikus, aki kedvelte a nagytakarítás szót, úgy hívták, hogy Szálasi Ferenc

Orbán évértékelőjén a Pride-bejelentés, a március 15-i beszédében pedig a poloskázás szorította háttérbe azt, hogy tulajdonképpen mit is akar a kormányfő. Az ő szavaival élve:

nagytakarítást.

Húsvétit. Meg is nevezte a kitakarítandókat: az árnyékhadsereg, az újkori labancok, a brüsszeli kegyencek, azaz, és még mindig Orbánt idézzük, politikusok, bírók, újságírók, álcivil szervezetek, politikai aktivisták. Mert „átteleltek a poloskák". Orbánnak annyira megtetszett a saját takarítós gondolata, hogy szerdán is elsütötte.

Volt a történelemben egy magyar politikus, aki szintén nagyon kedvelte a nagytakarítás szót, amikor arról értekezett, hogy mit szeretne csinálni. Szálasi Ferenc.

Az 1938-40 között írt börtönnaplójában több bejegyzésben is használja ezt a kifejezést, van köztük poloskázós is, például amikor azt mondja, hogy „a zsidót azért teremtette a jó Isten, hogy a társadalom magasabb szerkezete: a nemzet tudja, mikor piszkos, mikor van nagytakarításra szüksége. Ugyanaz a nemzet testében, mint a sváb, poloska, tetű, bolha, rüh az egyénen vagy a környezetében".

A napló egy másik bejegyzése szerint „a hungarizmus ebből a szempontból egészséges megoldást hoz, az aszemitizmust, sémi-nélküliséget, tehát TELJES NAGYTAKARÍTÁST.”

Aztán egy 1942-es beszédében arról elmélkedett, hogy szerinte mi várható abban az évben. Sok más mellett azt mondta, „ősz és tél folyamán nemzetiszocialista nagytakarítás Európában, Európa minden népének háza táján is, és előkészület Európa nacionalista újrarendezésére Európa-közösség jegyében."

A szó elhangzik Szálasi népbírósági tárgyalásán is az ügyész vádbeszédében, eszerint Báró Kemény Gábor és Szálasi felhívták a németek figyelmét, hogy szerintük hogyan lehet Horthyt könnyen félreállítani: úgy, hogy Horthyt valahogy kihívják Németországba, és ezalatt - Szálasiék szóhasználata szerint - a nagytakarítást majd Hitler elvégzi.

És ott van még a napokban sok helyen előkerült történet is, miszerint Szálasi azoknak, akik azzal érveltek, hogy vannak becsületes zsidók is, egy beszédében egy nyilas pártszolgálatos ismerőse mondataival válaszolt: „ha egy háziasszony nagytakarítást végez és egy csomó poloskát talál, azokat nem aszerint fogja agyonverni, hogy ezek megcsípték, ez meg nem csípte meg, hanem mind. Éppen úgy a zsidó kérdésben sem lehet az az álláspont, hogy van becsületes zsidó,mint ahogy a poloska is megcsíphetné az embert, a becsületes zsidó is elkövethet becstelenséget."

Még azt is hozzáfűzte, hogy „Kötelességünk tehát ugyanaz a kíméletlenség velük szemben, mint az a kíméletlenség, amellyel életünkhöz nyúl, hogy azt elpusztíthassa."

Próbáltunk az Arcanum adatbázisában, ahol ezeket találtuk, más XX. századi ismertebb politikustól, Horthy Miklóstól, Teleki Páltól, Rákosi Mátyástól, Nagy Imrétől, Kádár Jánostól is keresni nagytakarításos idézetet, hátha ez egy kedvelt politikusi szófordulat. Egyet találtunk, Rákosi Mátyás említette 1946-ban, de nem az ő gondolata volt, hanem Szakasits Árpádé. „A májusi hatalmas tüntetésnek egyik célja éppen az lesz, hogy barátságosan figyelmeztessük a régi reakciós köztisztviselőket, eljött az ideje, hogy alapos nagytakarítást végezzünk. Szakasíts elvtárs amazt mondta, hogy ez ne csak május 1-i tüntetés, hanem a májusi nagytakarítás bevezetője legyen."

Annál több találatot ad viszont Csurka István nevére, de csak azért, mert van egy ilyen című drámája, egy tragikomédia, amely egy szerelmi háromszöget mesél el.

A nagytakarítás toposza a rendszerváltás idején is előkerült, az első szabad választások előtt az MDF kampányolt a tavaszi nagytakarítás ígéretével, ami a kommunista múlttal való szakítást jelentette. „A plakát egy szemetesládát ábrázol, amelyben a kommunista múlt különböző relikviái, úgymint párttagkönyvek, Lenin fotója, pisztolytáska, Sztálin-szobor, a Szabad Nép példányai és néhány orosz brosúra hevernek a kukában és mellette a többi szeméttel, krumplihéjjal, üres tojástartóval és más hulladékkal együtt. A kommunista szimbolikát jelképező tárgyak vegyítése a hétköznapi, közönséges szeméttel jól kifejezi azt, hogy a végén minden oda került ahová való”, idézi fel a Schmidt Máriához tartozó 30 éve szabadon oldal.

Később a szavazóik egy része a szemükre is vetette, hogy ezt nem tartották be, mert például az ügynökök, kommunista gyilkosok megbüntetése elmaradt.