Nádasdy Ádám a Pride betiltásáról: Ez Európa szégyene

„Nemzeti érzelmű ember vagyok, és én szégyellem, hogy a Fidesz milyen beállításba hozza Magyarországot. Ez Európa szégyene, minden fővárosban tartanak rendesen Pride-ot, és akkor nálunk pénzbüntetést kell fizetni” - nyilatkozta csütörtökön a Klubrádiónak Nádasdy Ádám.

photo_camera Nádasdy Ádám Fotó: Kiss Bence/444

A költő szerint a Pride betiltása inkább „propagandisztikus szájtépés”, mint valódi hadjárat a kormány részéről, ő pedig reméli, hogy mihamarabb lufiként fog kipukkadni. Ezzel kapcsolatban rámutatott az érvelés abszurditására is:

Ilyet mondanak, hogy homoszexuális propaganda. Hát ezen röhögnöm kell. Bár volna ilyen, én örülnék a legjobban ha attól, hogy felvonulok, csinos fiatalemberek úgy döntenének, ők is melegek lesznek. Ez sajnos nem így működik, hiába próbálom rábeszélni őket. Nem akarnak. Ez egy ösztönbeállítás, olyan, mintha rá akarnék beszélni valakit arra, hogy színvak legyen. A kedvemért sajnos nem lesz színvak, akármennyire is ecsetelem neki a színvakság előnyeit.

Nádasdy, aki korábban a 444-nek adott emlékezetes interjút, majd néhány évvel később a Partizánon beszélt arról, hogyan lehet visszahódítani a nyelvet a gyűlölködőktől, most azt mondta: ki fog menni az idei Pride-ra is, és a bírságot is befizeti, ha kell, emellett kifejtette, hogy szerinte a Fidesz előbb-utóbb meg fog bukni.