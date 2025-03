Tájékoztatja a Pentagon Elon Muskot az Egyesült Államok Kína elleni haditervéről

Az amerikai hadsereg terveiről kaphat tájékoztatóst Elon Musk a Pentagonban pénteken, amelyek egy esetlegesen Kína ellen folytatott háborúra vonatkoznak - írta meg a New York Times, amerikai tisztviselők információira hivatkozva.

Órákkal azelőtt, hogy a cikk megjelent volna, a Pentagon és Donald Trump amerikai elnök is tagadta, hogy a tervezett találkozón Kínát érintő katonai tervekről lenne szó.

photo_camera Elon Musk a marylandi Oxon Hillben megrendezett CPAC-en 2025. február 20-án. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

Az egyelőre nem világos, hogy Musk mit keres akkor a Pentagonban, a kiszivárgó információk szerint azonban esélyes, hogy Kína valamilyen módon szóba kerül majd.

Ami már csak azért is aggályos, mert ha a „kormányzati hatékonyságért” felelős techmilliárdos (akit Trump nemrég kénytelen volt megregulázni) hozzáférést kap az ország legszigorúbban őrzött katonai titkaihoz, az drámaian kibővítené már amúgy is túlburjánzó hatáskörét, ráadásul felvetné az összeférhetetlenség kérdését is, hiszen a SpaceX és a Tesla vezérigazgatójának, úgyis, mint a Pentagon vezető beszállítójának, kiterjedt pénzügyi érdekeltségei vannak Kínában.

A Fehér Ház egyelőre ne reagált hivatalosan Musk Pentagonban teendő látogatásának hírére (Tump is csak a saját közösségi médiafelületén közölte, hogy Kína szóba sem fog ott kerülni), a Pentagon pedig utóbb csak egy rövid nyilatkozatot tett közzé, amiben azt írják:

„A védelmi minisztérium izgatottan várja, hogy pénteken üdvözölje Elon Muskot a Pentagonban. Hegseth miniszter úr hívta meg a találkozóra.”

Pete Hegseth védelmi miniszter az X-en csütörtökön késő este azt írta: „Ez NEM a »szigorúan titkos kínai háborús tervekről« szóló találkozó. Ez egy informális találkozó, ami az innovációkról, a hatékonyságról és az intelligensebb termelésről szól. Remek lesz!”

Körülbelül fél órával Hegseth posztja után a Wall Street Journal megerősítette, hogy Mr. Muskot a tervek szerint a Kínával szembeni esetleges haditervekről tájékoztatják majd.

A katonai szakzsargonban O-tervnek nevezett haditervek az amerikai hadsereg legszigorúbban őrzött titkai közé tartoznak. Ha egy külföldi ország megtudná, hogy az Egyesült Államok milyen tervek alapján tervez háborút vívni ellene, megerősíthetné védelmét, orvosolhatná a gyengeségeit, így hatástalaníthatná az amerikai stratégiát.