Visszaélhetett erőfölényével, vizsgálja a GVH az érdi víziközmű-szolgáltatót

Valószínűsíthetően visszaélt erőfölényével a nyolc Pest vármegyei településen ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást biztosító Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (ÉTV), ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárást indított a cég ellen.

Novemberben volt hír, hogy jelentősen megugrott a vízfogyasztása több érdi lakosnak, miután új vízórákat szereltek be náluk. Az egyik lakos a Fejér Megyei Kormányhivatallal is megvizsgáltatta a vízóráját, a hatóság kimondta, hogy a mérőóra nem volt hiteles. A férfi ezután a víziközmű céggel felszereltetett egy új vízórát, azonban ismét gyanakodni kezdett. Végül a második vízóráról is kimondta a hatóság, hogy rosszul mér.

A hivatal gyanúja szerint az ÉTV indokolatlanul magas mértékben állapította meg a mellékvízmérők műszaki átvételéért és zárral való ellátásáért (plombálás) fizetendő szolgáltatási díjakat.

Ez az ÉTV működési területén vezetékes mellékvízmérő órával rendelkező valamennyi ügyfelet érintheti az új mellékvízmérő órák felszerelésekor, valamint azok rendszeres és kötelező cseréjekor. Ezek alapján a vállalkozás valószínűsíthetően visszaélt gazdasági erőfölényével, ezzel pedig többletköltségeket okozott a fogyasztóknak.

A közlemény szerint a versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti azt, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul.