Visszavonhatná az NVB az EP-képviselők mandátumát, ha kifogást talál a vagyonnyilatkozatukban

Pénteken kora este Hidvéghi Balázs és Juhász Hajnalka fideszes képviselők nyújtották be a parlamenthez azt a törvénymódosító javaslatot, amellyel rákényszerítenék az európai parlamenti képviselőket, így Magyar Pétert is, hogy számot adjon, mekkora vagyonnal is rendelkezik.

A javaslat értelmében az európai parlamenti képviselőknek pontosan ugyanolyan vagyonnyilatkozatot kellene leadniuk, mint az országgyűlési képviselőknek. Vagyis tételesen fel kell sorolniuk az ingatlanjaikat, ingóságaikat, egyéb vagyontárgyaikat (például műtárgy, gyűjtemény), ahogy a megtakarításaikról is részletesen be kellene számolniuk. Mennyit tartanak készpénzben, bankszámlán, értékpapírokban, valamint mennyi adósságuk van a készítés pillanatában. A képviselők mellett a családtagjaik vagyonnyilatkozatát is el kellene készíteni, az leadni a Nemzeti Választási Irodának, ám utóbbiak nem lennének nyilvánosak, azokba csak a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjai nézhetnének bele.

Az igazi érdekessége a törvényjavaslatnak azonban nem is ez, hanem a következő módosítás:

„(Az Európai Parlament tagjának megbízatása megszűnik:)

»f) a vagyonnyilatkozat-tételi előírások e törvény szerinti megsértésének megállapításával.«”

Vagyis a javaslat szerint amennyiben nem megfelelő módon, tartalommal vagy egyáltalán nem teljesíti egy európai parlamenti képviselő a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét, és az NVB felszólítására sem korrigálja a hibáját, a folyamat végén a Bizottság jelezheti az Európai Parlament felé, hogy a tagállami szabályok értelmében megszűnik az adott képviselő megbízatása. Egy tanácsi határozat értelmében ugyanis lehetősége van a tagállamoknak arra, hogy az európai parlamenti képviselő mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnéséről saját hatáskörben állapítsanak meg szabályokat.

Magyar Péter a Facebookon már reagált is komment formájában a törvényjavaslatra a Telex oldalán:

„Bohócok vagytok, abból is a rosszabbik fajta. Nemcsak a saját vagyonnyilatkozatom lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóimé is. Lehet követni! Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr! Áll az alku?”

Tavaly nyáron egyébként a tiszás EP-képviselők nyilvánosságra hozták a vagyonnyilatkozataik, benne az elmúlt 3 évből származó bevételeikkel.