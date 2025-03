Magyar Péter azt kéri Orbántól, engedje be a sajtót a házába – 99 éve Horthy beengedte

„A családi freskót könnyű lenne cáfolni, csak be kell engedni a sajtót és tartani egy tárlatvezetést” – írta Magyar Péter a szombatot uraló posztjában, ami arról szól, hogy mutassa meg Orbán is, hogy mije van neki Hatvanpusztán.

Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának nem volt olyan ellenfele, mint most Orbánnak, 1926-ben meg különösen nem. A húszas évek konszolidációjának kellős közepén voltunk, felvételt nyertünk a Népszövetségbe, megalakult a Nemzeti Bank, hamarosan jött a pengő, a szélsőbalt és a szélsőjobbot is visszaszorította a Bethlen István fémjelezte politika. Ezzel együtt nagyon messze voltunk még attól a demokráciától is, ami Csehszlovákiát jellemezte. Még nem tudtuk, hogy robogunk a gazdasági világválság, majd az újabb pusztulást hozó második világháború felé.

photo_camera Horthy szobra Kenderesen Fotó: botost/444.hu

Horthy kenderesi kastélya családi örökség volt. 1857-ben édesapja, Horthy István feleségül vette Halassy József kenderesi birtokos lányát, Paulát, és az 1800-as évek elején épített késő barokk kastélyban kezdték közös életüket.