Miért akarja bedarálni Donald Trump az oktatási minisztériumot?

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Donald Trump iskolások között ülve írta alá az oktatási minisztérium felszámolásáról szóló rendeletet. A tényleges megszüntetésre azonban még a Kongresszusnak is rá kell bólintania, ugyanis a tárcát az hozta létre 1979-ben. De mi volt Trumpék baja az amerikai oktatási minisztériummal és miért volt annyira fontos a felszámolása?

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Mit csinál a minisztérium?

Gyakori tévhit, hogy az amerikai oktatási minisztérium a magyar modellhez hasonlóan felülről, központilag határozza meg a tantervet az összes államra vonatkozóan, amit ha törik, ha szakad be kell tartani. Magyarországon egyébként pontosan ez történik, itt ezt Nemzet Alaptantervnek (NAT-nak) hívják, és a jelenleg hatályban lévőt valóban a központban, egészen pontosan a 2018-ban még létező Emberi Erőforrások Minisztériumában rendelet formájában határozták meg. A 2020-as NAT-ot pedig most is számon kérik a pedagógusokon, egy nemrégi belügyminisztériumi rendeletnek köszönhetően vizsgáznia kell belőle a tanároknak.

Az Egyesült Államokban viszont nincs ilyen szerepe az oktatási minisztériumnak, ugyanis sem a működtetés, se a tanterv-meghatározás nem feladata, azt az államok és a helyi iskolai körzetek látják el.