Trump megvonta a titkosszolgálati információkhoz való hozzáférést Joe Bidentől, Kamala Harristől és Hillary Clintontól is

Donald Trump péntek este több politikai ellenfelétől is megvonta a minősített hírszerzési információkhoz való hozzáférést. Többek között Joe Biden volt elnök, Kamala Harris volt alelnök és Hillary Clinton volt külügyminiszter sem juthat a jövőben minősített információkhoz.

Trump már februárban arról beszélt, hogy meg akarja vonni Bidentől a hozzáférést. Ugyanúgy, ahogy Biden is megvonta tőle 2021-ben.

photo_camera Donald Trump és Joe Biden az elnöki hivatal átadásán Fotó: SAUL LOEB/AFP

Trump listáján Biden mellett szerepel a volt elnök „valamennyi családtagja”, Kamala Harris, Hillary Clinton, valamint a Trump ellen korábban indított jogi eljárások több kulcsszereplője is. Így például Letitia James New York-i főügyész és Alvin L. Bragg manhattani ügyész.

De rákerült a listára Liz Cheney és Adam Kinzinger is. Ők ketten voltak azok a republikánus képviselők, akik részt vettek a 2021-es capitoliumi ostromot vizsgáló képviselőházi bizottság munkájában.

A rendelkezés azt jelenti, hogy a listán lévő személyek többet nem léphetnek be kísérő nélkül a kormányzati épületekbe, nem kaphatnak minősített hírszerzési információkat tartalmazó tájékoztatást és a korábban megszerzett titkosszolgálati információkhoz sem férhetnek többet hozzá. (via The New York Times)