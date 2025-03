Milliók halhatnak meg a USAID-támogatások megszüntetése miatt

Az új amerikai kormányzat először felfüggesztette, majd a jelentős részét törölte az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének támogatásainak.

Az ügynökség a soft-power mellett nagyon fontos humanitárius feladatot is ellátott a fejlődő országokban, főleg Afrikában.

A pénzek megvonása a HIV, a malária és hasonló betegségek elleni gyógyszerek hiányához vezet, ami miatt a szakértők szerint rengetegen, akár 3 millióan is meghalhatnak a következő évben.

Sőt, már most is halnak meg.

„Senki sem halt meg amiatt, hogy egy rövid szünetet tartottunk a külföldi segélyek finanszírozásának ellenőrzése miatt. Senki”

– ezt posztolta Elon Musk március 3-án arról, hogy az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) programjait befagyasztották.

Trump még a hivatalba lépése után jelentette be, hogy 90 napra felfüggesztik a külföldi segélyek finanszírozását, hogy felmérjék azok hatékonyságát és azt, hogy mennyire vannak összhangban az Egyesült Államok külpolitikájával.

Az amerikai elnök lépésének fő indoka, hogy az ügynökség, a kritikusai szerint legalábbis, beavatkozik más országok belpolitikájába, baloldali ügyeket támogat és átláthatatlanul működik. A felfüggesztés alatt rengeteg álhír jelent meg a támogatásokról, amelyek egyik legnagyobb terjesztője éppen az ügynökséget szétverő Musk volt. Egy szövetségi bíró aztán a héten kimondta, hogy a világ leggazdagabb embere és a DOGE-projektet megvalósító csapata erőfeszítése az ügynökség végleges bezárására „valószínűleg többféle módon sértette az alkotmányt”. Kiderült az is, hogy a „rövid szünet” a programok 83 százalékának törlését jelenti.

A viták közepette az azonban elvitathatatlan, hogy az ügynökség kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében és humanitárius programokban világszerte, és nagyon úgy tűnik, hogy Musk nem mond igazat, amikor azt állítja, hogy nincsenek áldozatai a leállításnak.

a New York Times szombaton közzétett jelentése a Center for Global Development (CGD) becsléseire hivatkozva azt állította, hogy a finanszírozás csökkentése világszerte körülbelül 3 millió ember halálát fogja okozni a következő évben.

Ez magában foglal több mint 1,6 millió embert, akik az Egyesült Államok által biztosított HIV- és AIDS-gyógyszerek hiánya miatt halhatnak meg, csaknem 550 000 embert, akik élelmiszersegély nélkül veszíthetik életüket, valamint 1 millió embert, akik vakcinák és a tuberkulózis, illetve a malária elleni gyógyszerek hiányába halhatnak bele. Az áldozatok többsége olyan kelet- és dél-afrikai országokban él, ahol ezek a támogatások jelentették az egyetlen esélyt.

photo_camera Fotó: BRYAN DOZIER/Middle East Images via AFP

A CGD szerint ugyan más külföldi adományozók beléphetnek az USA helyére, de valószínűtlen, hogy az egészet helyettesíteni tudnák. A szervezet szerint a USAID körüli káosz és zűrzavar miatt elkerülhetetlennek tűnik, hogy a halálozások száma tovább növekedjen.

A humanitárius következményeken túl a soft-power dinamikákban is változást okoz a USAID beszántása. Az USAID a különböző humanitárius és egészségügyi segélyek mellett a demokratikus értékekért, emberi jogokért, kisebbségekért (is) dolgozó szervezeteket támogatta, és mindeközben az egésznek közvetett hozadéka volt az is, hogy segített az amerikai érdekszférában tartani, vagy oda közelíteni egyes országokat.

Kína már el is kezdte betölteni az Indo-csendes-óceáni térségtől kezdve Dél-Amerikáig a Trump-kormányzat lépései által hagyott űrt, emellett az autokrata vezetőknek - köztük Orbán Viktornak, lásd dollárügyi kormánybiztos - is rengeteg munícióval szolgál a velük szemben kritikus szervezetek és médiumok elleni kampányhoz.

Az egyik legsúlyosabb következmény: a HIV terjedése

Musk azt állítja, hogy nem halt meg senki eddig, ugyanakkor a világ egyik legszegényebb országában, Dél-Szudánban a Times riportja szerint HIV-vírussal fertőzött gyerekek már áldozatul estek a gyógyszerhiánynak.

Peter Dondét még a születésekor, tíz évvel ezelőtt a édesanyja fertőzte meg a HIV-vel, de az amerikai segítségnek és gyógyszereknek köszönhetően a fiú - a szüleivel ellentétben - túlélte a betegséget. A George W. Bush elnök által indított, becslések szerint 26 millió életet megmentő President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) nevű program keretében egy helyi egészségügyi dolgozó biztosította, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást. A szakember munkája nélkül azonban Peter nem kapta meg a gyógyszereit, ezért megbetegedett, és február végén meghalt egy tüdőgyulladáshoz kapcsolódó fertőzésben.

„Ha megkaptuk volna a USAID-et, Peter nem halt volna meg”

– mondta a lapnak Okeny Labani, aki segített a fiúnak és még 144 kiszolgáltatott gyereknek.