Szankciókat vezetne be Dodik ellen az osztrák külügyminiszter

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter támogatja, hogy szankciókat vezessenek be Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke ellen. Dodik fontos szövetségese az Orbán-rendszernek a Balkánon.

„Boszniában, ami a Szerb Köztársaságot illeti, egyértelmű alkotmányos jogsértéseket látunk, ezért vizsgáljuk a szankciók lehetőségét a felelősökkel szemben” – mondta Meinl-Reisinger a Kuriernak. Szó van arról, hogy néhány EU-tagállam szankciókat készít elő Dodik ellen, azonban a közös uniós intézkedéseket Magyarország vétója megakadályozta.

photo_camera Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke Fotó: MIOMIR JAKOVLJEVIC/Anadolu via AFP

A boszniai szerbek vezetőit az ügyészség az alkotmányos rend megsértésével gyanúsítja. Dodikot szeparatista kijelentései és a Bosznia-Hercegovina szétverést célzó lépései miatt február 26-án nem jogerősen egy éves börtönbüntetésre ítélték, és hat évre eltiltották az elnöki hivataltól. Az ítélet után Dodik arról beszélt, hogy nincs többé Bosznia-Hercegovina, a boszniai szerb nemzetgyűlés pedig arról fogadott el határozatot, hogy nem ismeri el a föderális ország bíróságát és ügyészségét. Nemrég elfogatóparancsot adott ki ellene a boszniai-hercegovinai határrendészet. Dodikot már több alkalommal is szankciós listára tette az Egyesült Államok korrupció és a daytoni békemegállapodás megszegése miatt.

photo_camera Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

Az osztrák külügyminiszter nemrég Szijjártó Pétert is felhívta a Pride betiltása miatt. Meinl-Reisinger aggodalmát fejezte ki a magyar külügyminiszternek, mert az új magyar törvény úgy érinti az LGBTIQ+ közösség szabadságjokait, hogy közben egyre nő a melegek és a leszbikusok elleni erőszkra való hajlandóság a társadalomban. „Az alapvető jogok és emberi jogok az Európai Unió alapját képezik, és minden egyes ember személyes szabadságának alapját jelentik” - írta az X-en.

Vasárnap Szijjártó Péter indulatosan közölte: „Az osztrák külügyminiszter valóban beszélt nekem a homoszexuálisokkal szemben elkövetett egyre erőszakosabb bűncselekményekről, DE NEM MAGYARORSZÁGON, HANEM AUSZTRIÁBAN.Emellett beszélt nekem arról a veszélyről is, amit a szélsőséges iszlamisták jelenthetnek a homoszexuális közösségekre AUSZTRIÁBAN ÉS NEM MAGYARORSZÁGON.Az osztrák külügyminiszter tehát két nagyon súlyos AUSZTRIÁBAN LÉTEZŐ közbiztonsági veszélyről számolt be nekem tegnap telefonon, mire én biztosítottam arról, hogy Magyarországon ilyen esetek nem fordultak és nem is fordulhatnak elő, ellentétben Ausztriával.”