A Futni mentemet már a múlt héten előzték, most a háromnegyedmillió nézőn is túl a Hogyan tudnék élni nélküled?

Az 1997-es A miniszter félrelép tartotta idén februárig a magyarfilmes mozis nézőcsúcsot - legalábbis ami a rendszerváltás óta eltelt időszakot illeti.

Különös, de idén két film is megelőzte a 28 évvel ezelőtti mozit. Előbb Herendi Gábor filmje, a Futni mentem, majd az előbbi film netflixes bemutatója után a Hogyan tudnék élni nélküled? is előzött. Nemcsak A miniszter félrelépet, hanem a múlt héten a Futni mentemet is.

Most pedig már 750 ezer ember látta a mozikban az Orosz Dénes rendezte filmet, amiről kritikánkat itt olvashatják. A Futni mentemről pedig itt.

photo_camera Fotó: InterCom

A két sikerfilm között volt egy különverseny is, a Futni mentem ugyanis független film, a Hogyan tudnék élni nélküled? meg állami finanszírozású.

Ha meg akarják előzni minden idők legnézettebb magyar filmjét, az 1949-es, 9,8 milliós nézettségű Mágnás Miskát, akkor már csak 9,1 millió nézőt kell a mozikba csábítani.