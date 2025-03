Fenyegetőzés és patkányozás a tatai vállalkozót megkínzó rablóbanda tárgyalásán

Különösen súlyos fegyveres rablási ügyet tárgyalt hétfőn a Tatabányai Törvényszék: a célpontjuk gyerekeit is terrorizálták a rablók, akik 2017. március 27-én hajnalban hatoltak be egy gazdag vállalkozó otthonába egy csendes tatai lakóparkban. A símaszkos, csuklyás rablók a házzal egybeépült garázson keresztül jutottak be az épületbe. Az emeleti hálószobában aludt a vállalkozó és az élettársa. A vádirat szerint „Rendőrség, ne mozduljon” - kiáltással az egyik rabló a vállalkozó hátára ugrott, és a kezeit gyorskötözővel hátrakötözte, majd a nő kezét is megkötözték. Ezután berontottak az alvó gyerekekhez, és megkötözték a 8 és a 11 évest is.

A rablók értékek után kutattak a házban és a nőt faggatták, hol van a pénz, miközben megfenyegették azzal, hogy ha nem működik együtt, levagdossák az ujjait. A nő elárulta, hol van egy bútorszéf, de a rablók ott alig találtak valami pénzt, ezért kiabálni kezdtek a vállalkozóval, és a gyerekek megölésével fenyegették meg. Ezután a vád szerint az egyik rabló a nő mutatóujját kezdte szurkálni egy késsel, majd az egyik gyerekhez fordult, és az ő körme alatti részt kezdte a késsel megszurkálni, miközben továbbra is pénzt követeltek. Végül a vállalkozó elárulta, hol vannak a házban drága ékszerek és karórák, mire a rablók felkutatták azokat és a zsákmánnyal elhagyták az ingatlant. Amit elvittek, az körülbelül 5,8 millió forint értékű ékszer és óra volt, valamint nem egészen 1,9 millió forintnyi pénz forintban, euróban és angol fontban.

Profinak tűntek

Az áldozatok nem tudtak személyleírást adni az arcukat eltakaró rablókról, de a vállalkozó annyit megfigyelt, hogy nagyon profinak tűntek, nem haboztak, a gyerekek pedig nagyon meg voltak ijedve. “Most olyan érzésem van, hogy meg sem történt, csak álmodtam az egészet” - mondta korábban az eljárásban.

A tatai rablási ügyben 2022-ben egy férfit már elítéltek jogerősen, ez a bizonyos H. T. 12 évi fegyházat kapott. Abban az eljárásban a társak felderítetlenek maradtak.

A most futó büntetőeljárásban hétfőre négy embert idézett be a bíróság: hármukat vádlottként, a negyediket pedig tanúként. Ez a negyedik férfi, bár a rablók egyikének mondja magát, nem vádlottként, hanem tanúként állt a bíróság elé. Ez a férfi ugyanis megegyezett az ügyészséggel: vállalta, hogy terhelő vallomást tesz három emberre azért cserébe, hogy őt ebben az ügyben ne gyanúsítsák meg. Ő már így is hosszú börtönbüntetését tölti a három csapás szabály érintettjeként egy pécsi rablás miatt, és amúgy éppen a végéhez közelít a Marina parti darabolós kettős gyilkosság pere, amelyben szintén vádlott.