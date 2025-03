Lázár: A legnagyobb slim fit celeb sunnyog a „melegtoborzóval” kapcsolatban

Új helyzet van Nyugaton és itthon is, igazi versenyhelyzet alakult ki, a Fidesznek fel kell vennie a kesztyűt – mondta Lázár János miniszter a Bayer show-ban.

Arról beszélt, felülről nem lehet választást nyerni, az utcáról és alulról kell politizálni ahhoz, hogy megnyerjék a választást.

A múlt keddi parlamenti akciót nem tartja helyesnek. Hadházy Ákos és a Momentum füstbombával tiltakozott a gyülekezési törvény módosítása ellen, mire Lázár megjegyezte, „legalább rózsaszín volt a füst.”

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Nem szeretem ezt a megoldását a vitáknak, (…) a félagressziós helyzet nem az igazi.”

Arról is beszélt, az egész világban polarizálódik a közvélemény és a közélet, egymásnak feszülnek a szekértáborok, a destabilizáció pedig tudatos dolog. Lázár szerint az utcai tüntetésekkel, zavargással próbálják azt a látszatot kelteni, hogy itt nincs demokrácia, holott szerinte bárki bármikor elmondhatja a véleményét és élhet a gyülekezési jogával.

Azt mindenesetre vagánynak és becsülendőnek tartja, hogy a momentumosok kiálltak a véleményük mellett.

„Ezek a gyerekek – helytelenül – csinálták a cirkuszt a Parlamentben és a Margit hídon, de legalább van egy véleményük és álláspontjuk, amit vállalnak. Közben a legnagyobb slim fit celeb sunnyog a tekintetben, hogy támogatja-e a Pride-ot vagy sem, a melegtoborzóval kapcsolatban mi a véleménye.”

Azt mondta, Magyar „az első alkalommal, mikor két cintányért összecsapnak és van egy kis hepciáskodás, gyáva módon elsunnyog”, amivel cserben hagyja azokat, akik szeretnének benne megbízni. (Magyar szerint a Fidesz csapdát állít, amibe ők nem sétálnak bele, a gyülekezési törvényt figyelemelterelésből módosították, gyűlöletkeltéssel akarják egymásnak ugrasztani az ellenzéket, a téma gumicsont, de ha ők nyernek, mindenki gyülekezési jogát megvédik.)

A „melegtoborzó” kifejezés nem véletlen elszólás volt Lázár részéről, az interjúban többször megismételte ezt, illetve közterületi reklámnak titulálta a Pride-ot, és a dohányzás reklámozásával állította párhuzamba a történetet. Arról beszélt, dohányozni is szabad, de azt a gyerekek védelme érdekében tilos reklámozni. Ugyanígy a Fidesz nem szól bele abba, ki kit szeret, de a Pride-nak nincs köze a szerelemhez, időnként ahhoz sem, hogy ki minek vallja magát – állítja Lázár.

„Magyarországon a szerelem szabad, a Pride, az sok.”

photo_camera Lázár a Bayer showban Fotó: Youtube

Többször is elmondta, hogy a gyerekeket ettől meg kell óvni, bár ő szeretne olyan országban élni, ahol azt is ki lehet mondani, hogy erre a jó ízlés és a jó erkölcs érdekében nincs is szükség vagy lehetőség.

Egyetértett Bayer Zsolttal abban, hogy Magyar Ukrajna ügyében is gyáván sunnyog, szerinte „karakterproblémáról van szó”, Magyar pedig szerinte egy áruló és Brüsszel érdekeit képviseli.

Lázár arról beszélt, Ukrajna EU-tagságát meg kell akadályozni, mert az szerinte nem érdeke a magyaroknak. Lázár azt mondta, nem kell „lefeküdni Brüsszelnek”, és az lesz a következő év fő kérdése, hogy valaki Brüsszel vagy a magyarok embere-e.