Olyan „tényellenőrzést” dobott le a századvéges intézet a 444-ről, mintha csak mi kértük volna, hogy reklámozzanak

A kormányközeli Századvég külön bejáratú tényellenőrző egysége, a Tényellenőr.hu tényellenőri lendülettel vetette rá magát a 444 Lánczi Tamás-interjújára.

A Magyar Jeti Zrt. cégadatait vizsgálva megállapítják: a 444 bevételeinek „elenyésző része” származik olvasói támogatásból, „szó sincs arról, hogy többségében az olvasók tartanák el őket”.

HOPPÁ, itt valami komolyabb lebukás van! A bombahírt jelentő tanulmányt a leleplezés súlyának megfelelően szemlézte is például a Magyar Nemzet és az Index.

De valami mintha mégse stimmelne teljesen ezzel a nyomozással. Ennek megállapításához pedig elég rápillantani a Magyar Jeti Zrt. nyilvánosan is közölt 2023-as gazdálkodására. Olvasói árbevétel és támogatás 51,1 százalék, 509 millió forint, olvasható itt.

Igen, olvasóinktól érkező bevételeink két részből állnak, és ennek sokkal nagyobb része az árbevétel: a 444 ugyanis előfizetéses újság, számos tartalmunk és extra szolgáltatásunk előfizetőink számára elérhető, akiknek nagyon hálásak is vagyunk, hogy választanak a háromféle előfizetői csomagból egyet, ezzel pedig az egész lap működését lehetővé teszik.

A kisebb része pedig az olvasói támogatás: erre is lehetőség van ugyanis az oldalunkon. Azt pedig, hogy a támogatás csak olvasói bevételeink kisebb része, a fideszes tényellenőrző intézet úgy állítja be, mintha összességében nem az olvasóktól érkezne bevételeink többsége.

Azért ugyanakkor hálásak vagyunk nekik, hogy miközben épp a szabad sajtó besározásával foglalkoznak, külön is felhívják arra a figyelmet: valóban lehetőség van ide kattintva rendszeres és egyszeri támogatásra is akár az előfizetés mellett is, 5000-ről 50000 forintig, illetve egyedi összegig terjedő skálán.