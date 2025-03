Összedugták a fejüket az amerikaiak és az oroszok Rijádban

Elkezdődött az amerikai–orosz tárgyalások újabb fordulója Rijádban, a szaúdi nemzetbiztonsági hatóságok kizavarták az események helyszínéről, a Ritz-Carlton Hotelből az újságírókat.

Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, a megbeszélésen kiemelt téma lesz az úgynevezett Fekete-tengeri kezdeményezés, aminek a középpontjában a szabad hajóközlekedés biztonságának a szavatolása áll a térségben. Dmitrj Peszkov, Putyin szóvivője arról beszélt, hogy a korábbi többoldalú gabonamegállapodás felújítása mellett az orosz–ukrán háború leállításának egyéb részleteiről is szó lehet.

photo_camera A Ritz-Carlton Hotel Rijádban, 2025. március 23-án Fotó: FAYEZ NURELDINE/AFP

Az orosz küldöttséget Grigorij Karaszin, a parlamenti felsőház külügyi bizottságának első embere és Szergej Beszeda, az FSZB igazgatóhelyettese vezeti.

Vasárnap az amerikaiak az ukrán féllel egyeztettek Rijádban, a találkozó után Rusztem Umerov védelmi miniszter azt mondta, az elsősorban energetikai kérdéseket érintő megbeszélések konstruktívak és tartalmasak voltak.

Amerikai–orosz tárgyalásokaat előzőleg február 18-án tartottak a szaúdi fővárosban – rangosabb személyiségek részvételével –, azok után Donad Trump USA-elnök előbb orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, majd az ukrán államfőt, Volodimir Zelenszkijt is felhívta, hogy egy lehetséges tűzszünet esélyeiről tárgyaljanak. Ennek paramétereit a mai napig nem dolgozták ki, a rakéta- és dróntámadások mind orosz, mind ukrán részről továbbra is rendszeresek. (via Meduza)