Vogel Evelin a dűnés cameóról: „A végén jó amerikai módjára mindenkinek meg lett adva a hála”

Gróf Balázs, messze földön híres pécsi képregényrajzoló szúrta ki (és a HVG ennek alapján be is számolt róla), hogy Vogel Evelin, Magyar Péter exe feltűnik a Dűne: Prófécia című amerikai sorozat néhány képkockáján. Vogel egy olyan jelenetben szerepel a háttérben, ahol a Sisterhood tagjai transzba esve rajzolgatnak. Ebből a nővériességből lesz a Dűne-történet későbbi epizódjaiban a Bene Gesserit nevű női háttérhatalom-szerű titkos társaság.

A dolog azért különösen szórakoztató, mert amikor Vogel Evelin a saját és a későbbi párttagok beszámolója szerint is tevékenyen részt vett a mostanra Tisza Párt néven ismert politikai tömörülés létrehozásában, akkoriban annak vezetőjét, a volt párját, Magyar Pétert rendszeresen illették a Lisan al-Gaib névvel, utalva a Dűne filmek vezető karakterére, a messiásszerű főszereplőre.

photo_camera Magyar Péter a tavalyi március 15-én.

Meg is kérdeztük Vogelt, hogy hogyan került a sorozatba. Ezt írta: „Igen, szerepeltem statisztakent. Nem sokkal azelőtt volt az utolsó forgatási napom, hogy Péterrel belecsaptunk ebbe a - mostanra felforrt - lecsóba. Izgalmas volt nagyon. A hangulat, a díszletek, a jelenetek nagyon jól ki voltak találva. A díszlet tényleg 10/10es volt, varázslatos tereket alkottak, amelyekbe szívesen be is költöztünk volna.:) A rendezők sík idegek voltak végig, de azért a végén jó amerikai módjára mindenkinek meg lett adva a hála.:D Olyan szempontból is kifejezetten jó tapasztalat volt, hogy sok érdekes és értékes nőt megismerhettem a statiszták között. Ki is alakult egy valódi háttér sisterhood a forgatások alatt. Jelenleg két jó barátnőm is van a közvetlen környezetemben, akikkel ott hozott minket össze a sors. Szóval összességében kifejezetten jó élmény volt számomra.:)”

Vogel Evelin szeptember 25-én állt a nyilvánosság elé, amikor a kormánypárti Indexnek először beszélt arról, hogy Magyar Péterrel megromlott a viszonya, a férfi rosszul bánt vele, és több részletet is elárult a frissensült politikus életéről. Októberben aztán egy saját videóval jelentkezett, amiben azt állította, hogy Magyar Péter őt megfenyegette és azzal vádolta, hogy kém, a Fidesznek dolgozik, és elárulta a pártot. November 10-én Magyar Péter jelentkezett kettejük ügyének következő fordulatával. Egy vasárnapra összehívott, maratoni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy illegálisan lehallgatják őt, és példátlan lejárató kampányt fognak indítani ellene hamisított felvételekkel.

Másnap a teljes magyar sajtó névtelen levélben kapott meg egy hangfelvételt, amelyben Magyar Péter büdös szájú emberekről és nyugdíjas kommandóról beszél. Ez egy sorozat nyitánya volt, később megtudtuk, hogy a Tisza Párt elnöke mit gondol a saját EP-képviselőiről, az újságírókról, de nyilvánosságra került egy hosszú felvétel Hanzel Henrikről, a vállalkozóról, aki a párt pénzügyeseként hivatkozik magára és Radnai Márkról, a párt alelnökéről is.

Az is kiderült róla, hogy annak a Vertán Györgynek a lakásában lakik szívességből, akit Kubatov Gábor Fidesz-alelnök kapcsolataként tartanak számon, és aki Varga Juditnak, Magyar Péter exfeleségének is jövedelmet biztosít. Végül adott nekünk egy interjút, amelyben beismerte, van valaki, aki segített neki a hangfelvételekben, és róla azt gondolja, hogy van kapcsolata a Fidesszel.