Ezt az MNB-s ultrasúlyos lenyúlásos sztorit vágod? Elmesélem az egészet, kőkemény!

Na, szevasz, mi a helyzet? Minden jó? Figyelj, ez a matolcsys történet mennyire brutál, nem? Tudod, ez az MNB-alapítványos. Nézegetted, de túl bonyolult? Hát pedig leteszed a hajad. Figyelj!

Van ugye a Matolcsy György, nagy fideszes régóta, már a legelső, 1998-as Orbán-kormányban gazdasági tanácsadó meg miniszter volt, aztán 2010-ben megint miniszter lett. Ő mondott ilyen hülyeségeket, tudod, hogy piros pötty van a seggünkön, mint a japánoknak, meg magyar banán fejlesztési övezet, meg nem csomag, hanem PEKIDZSJUNÓ. De Orbán pont ezek miatt is bírta, gondolta, végre valaki, aki nem a megszokott közgazdasági dogmákat tolja, amik szerint a Fidesz szarul csinálja a dolgokat, hanem víziói vannak, nagyot álmodik, egy igazi gazdasági csodadoktor.

2013-ban ő lett a Magyar Nemzeti Bank elnöke, érted, ez eleve mi, hogy egy full fideszes ember lesz a független MNB elnöke? Mondjuk mindegy, korábban is volt már ilyen, lett is ilyen.

Na, de jön a lényeg. 2014-ben elkezdett az MNB alapítványokat csinálni. Alapítványokat. De nem úgy, hogy lehet adakozni nekik, és azt eljótékonykodják, meg segítenek szegényeken, hanem úgy, mintha egy céget csinálna, beleteszi a jegybank pénzét, szóval a közpénzt, és onnantól szevasz, az az övé, elkezd vele bizniszelgetni.

Amúgy óriási forma volt a Matolcsy, mert az volt a szöveg, hogy ő akkora mágus, hogy egy csomó nyereséget csinált a jegybanknak, és ezt a nyereséget teszik bele az alapítványokba, szóval nyugi legyen, nem ellopja a közpénzt, hanem pont, hogy gyarapítja.

photo_camera Somlai Bálint és az autója Fotó: Németh Dániel/444

Ezzel mondjuk az a baj, hogy csak az egyik irányba akarták ezt: ha nyereség van, kitesszük alapítványba, de ha veszteség van, nem pótoljuk a pénzt, hanem széttárjuk a kezünket. Másrészt azért is volt zseni a trükk, mert az MNB simán meg tudja oldani magának, hogy nyeresége legyen, elég, ha gyengíti a forintot egy kis alapkamat-variálással, és mittudomén, 370-ért eladja a korábban még 350-ért vett eurót. A forint meg, micsoda véletlenek, gyengült is folyamatosan.

Oké, tehát ott vagyunk, hogy 2014 van, az MNB csinált magának közpénzt, és beleöntötte az alapítványaiba, volt belőle az elején vagy hat, mindenféle Pallas Athéné izébizé, amik összesen 266 milliárdot kaptak az úgynevezett jegybanki nyereségből, aztán összevonták őket eggyé.

Azt sokáig nem lehetett tudni, hogy mire megy a pénz, amikor meg a bíróság egy perben azt mondta, hogy hahó, ez nyilvános adat, adjátok ki, akkor a Fidesz gyorsan csinált egy törvényt, hogy mégse legyen az. Ez volt a legendás „elvesztette közpénzjellegét” érvelés, ez megvan, nem?

Jó, hát azóta persze kiderült, meg azért akkor is lehetett kábé tudni, mi történt. Az, hogy kitolták a Matolcsy család haverjainak. Ők kaptak mindenféle zsíros bizniszt az alapítványoktól. Övék lett például általában az alapítványok által megvett ingatlanok felújítása, bebútorozása, ők csinálták a kommunikációs feladatokat satöbbi. Matolcsy Ádám barátai, Somlai Bálint, Száraz István, Pintér Máté. Sok milliárd forint ömlött nekik, jegybanki bizniszek haszonhúzói lettek, ők meg vették a Ferrarikat, Porschékat, magángépekkel jártak, luxuséttermeket nyitottak, ingatlanokat szereztek a Balatonon, New Yorkban, Dubajban, a Svábhegyen, műgyűjtők lettek Londonban, megvették az Origót, tényleg lehetetlen felsorolni mindent. Folyamatosan írt erről a sajtó, csináltunk róla videót mi is, de a Fideszt nem különösebben zavarta.

link Forrás

Hogy ezt az egészet minél nehezebb legyen lenyomozni, a jegybank követhetetlen céghálók, magántőkealapok, vagyonkezelő mögé tette a pénzeket, megvásároltak lengyel és svájci ingatlanos céget, hogy onnan menjen tovább az üzletelés a Matolcsy-klánhoz tartozó emberekkel.

Miközben a haverok gazdagodtak, az alapítványi cégek folyamatosan jó béna befektetéseket csináltak, és egyre csökkent a vagyonuk, konkrétan csődközelbe kerültek. 266 milliárd forint, mai értékén 460 milliárd forint csak úgy elhussant. Papíron legalábbis mindenképp, persze lehet, hogy valahol megvan azért az a vagyon. A gazdálkodásuk egészen vadnyugati volt, volt olyan is például a hírek szerint, hogy az alapítványok vagyonát kezelő cég azt mondta a kecskeméti egyetem fenntartójának, hogy fektessetek be hozzánk, bízzátok ránk a 127 milliárdotokat, mi megkezeljük, és kaptok rá kamatot. Aztán egyszerűen nem adták vissza a pénzt. Ennyi. Óriási, nem? Ja, és ki a kecskeméti polgármester? Aki az egyetem felügyelőbizottságában is ott ült? Matolcsy rokona. Ezzel együtt már 400 millárdról beszélünk, ami mai értékén 650 milliárd.