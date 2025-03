Fegyveres izraeli telepesek támadták meg az Oscar-díjas palesztin rendezőt

Szemtanúk szerint fegyveres izraeli telepesek támadták meg, majd adták át az izraeli hadseregnek Ciszjordániában, a saját házában Hamdan Ballalt, akinek filmje, a No Other Land idén megkapta a legjobb dokumentumfilmnek járó Oscart.

photo_camera Yuval Abraham izraeli újságíró és filmrendező, Rachel Szor amerikai producer, Hamdan Ballal palesztin filmrendező, Basel Adra palesztin újságíró Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A Guardian azt írja, öt amerikai zsidó aktivista szerint a ciszjordániai falvak lerombolását dokumentáló film négy rendezőjének egyikét körülvette és megtámadta egy körülbelül 15 fős, fegyveresekből álló csoport a Masafer Yatta területén lévő Susyában.

A szemtanúk szerint kövekkel dobálták az autóját, a háza közelében pedig leromboltak egy víztartályt. Végül a rendezőt a házáig üldözték, ahova katonák egy csoportja érkezett, más, katonai ruhába öltözött, izraeli telepes mellett, Hamdan Ballalt pedig átadták a katonaságnak.

A támadásról felvétel is készült. A videót készítő aktivisták szerint Hamdan Ballal házában véres volt a padló, feltehetően azért, mert a férfit fejbe vágták, és megsérült.

Az IDF közleményében azt írta, hogy erőszakos összecsapás történt palesztinok és izraeliek között, miután „terroristák kövekkel dobáltak meg izraeli állampolgárokat”. A közlemény szerint miközben az IDF és az izraeli rendőrség feloszlatta az összetűzést, több „terrorista” kövekkel dobálta a biztonsági erőket.

A No Other Land egy másik rendezője, Basel Adra szerint fegyverrel fenyegették őket az izraeli telepesek, és ezt az izraeli katonák végignézték. „A rendőrség az elejétől fogva ott volt, és nem avatkoztak be. Miközben a katonák ránk fogták a fegyvereiket, a telepesek megtámadták a palesztinok házait.” A Guardiannak azt mondta, szerinte ami történt, az egy „válasz”, egy „bosszú” volt a dokumentumfilmért és az Osvar-díjért.

Nem ez az első eset, hogy a film készítőit izraeli telepesek támadják meg. Tavaly februárban Basel Adrát is körbevették és megtámadták izraeli telepesek.

