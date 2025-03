A rendőrség lezárta az utat a Ferenciek terén a gyülekezési törvény ellen tüntető tömeg miatt

Cikkünk folyamatosan frissül

Néhány ezren, vagy más megfogalmazásban több ezren tüntetnek a Ferenciek terén a gyülekezési törvény módosítása, a Pride betiltása ellen. A békés, de „nagyon határozott” tüntetést Hadházy Ákos és a Momentum hirdette meg.

A rendőrség korábban a közlekedés rendjére hivatkozva nem engedte meg a szervezőknek, hogy az Erzsébet hídnál tüntessenek, aztán mint kiderült, a Ferenciek terére már engedélyezték a demonstrációt.

A tüntetők egy része kiállt az útra, blokkolja a forgalmat, így a rendőrség lezárta az utat, a híddal együtt, az autók terelve közlekedhetnek.

Tompos Márton momentumos politikus a 444-nek arról beszélt, az útzár „így alakult, errefele sétáltak a tüntetésre, mert azt érzik, ha csak a padon ülve tapsolnának, annak nem lenne értelme.” A momentumosok füstgyertyákkal indították a demonstrációt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A rendőrök 6 előtt zárták le az utat azért, mert túl sokan vannak a tüntetők, és nem férnek el a Ferenciek terén.

Hadházy Ákos a színpadon arról beszélt, a rendőrség a tüntetés betiltásával nem is demonstrálhatta volna jobban, hogy miről szól a Pride törvény. A képviselő szerint a törvény betiltása „mocsokság”, de az egész arról szól, hogy a következő, a hatalomnak nem tetsző tüntetéseket is betilthassák, és könnyebben szankcionálhassák a demonstrálókat. Hadházy szerint hazugság, hogy ők ne lennének hazaszeretőek, majd elénekelte a Himnuszt.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ő is kiemelte, a beszédek fontosak, de fontosabb, ami a hídon történik. Hodász András volt pap videóüzenetet küldött, arról beszélt, a hatalom ereje abban van, hogy megosztják az embereket, de ha kimegy 10 ezer ember a Pride-ra, akkor le lehet győzni őket.

A beszédekből a színpadtól távolabb semmit sem hallani.

Előzmények

Orbán Viktor február végi évértékelőjén jelentette be, hogy „a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Kidobott pénz és idő”.

A kormánypártok gyorsan dolgozták: március 17-én Selmeczi Gabriella (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), Vejkey Imre (KDNP), Dunai Mónika (Fidesz), Hegedűs Barbara (Fidesz) és Hollik István (KDNP) be is nyújtotta a törvénymódosító javaslatot, amiről aztán rohamtempóban, már másnap szavazhattak is a képviselők.

Így tehát március 18-án, múlt hét kedden 136 igennel és 27 nemmel, tartózkodás nélkül szavazta meg az Országgyűlés a Pride betiltására vonatkozó törvénymódosító javaslatot, ami a gyermekek védelmére hivatkozva korlátozza a gyülekezési jogot.

A törvénymódosító értelmében tehát tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. Az indoklás szerint azért volt erre szükség, mert „így biztosítható, hogy Magyarország területén csak olyan gyűlés legyen megtartható, amely tekintettel van a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogára. ”

Aki tehát ilyen gyűlést tart vagy azon részt vesz, szabálysértést követ el, és pénzbírság szabható ki rá, „amelyet adók módjára behajtandó köztartozásként kell végrehajtani, az így befolyt összeget pedig a gyermekvédelem céljaira kell fordítani”. Külön aggályos, hogy a hatóságok arcképelemző eszközökkel azonosíthatják a szabálysértőket.

A Momentum és Hadházy Ákos már a szavazás alatt is tiltakozott, méghozzá füstgyertyákkal és szórólapokkal (amiért utóbb Kövér László házelnök rekordbírságot szabott ki rájuk), majd kivonultak a teremből, délutánra pedig tüntetést is szerveztek a Kossuth térre. Innen aztán Hadházy Ákos felhívására a demonstrálók egy része átvonult a Margit hídra, ahol leállították a forgalmat. Eredetileg az országgyűlési képviselő csak egy órára tervezte volna a hídfoglalást, hogy megmutassák a tiltakozóknak, hogyan lehet békés eszközökkel nyomást gyakorolni a hatalomra, végül egy csoportnyi tiltakozó még este 10 után is kitartott. A rendőrség végül három embert állított elő.

Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig már másnap kora reggelre alá is írta a törvényt, így az hatályba lépett.

Miközben Hadházy és a Momentum igyekeztek ezekkel az akciókkal is felhívni a figyelmet a gyülekezési törvény csorbítására (amiért Kocsis Máté nemes egyszerűséggel hülye gyerekeknek titulálta őket), Magyar Péter és a Tisza Párt első körben figyelemelterelésnek nevezte a törvénymódosítást, később pedig már Bódis Kriszta magyarázkodott a párt nevében, hogy miért nem tiltakoznak a törvény ellen.

Mindeközben Fabiny Tamás evangélikus püspöktől a svéd miniszterelnökig többen bírálták az Orbán-kományt a törvénymódosítás miatt, és tüntettek ellene Bécsben és Párizsban is, Orbán Viktor szerint azonban ott még nem tartunk, hogy a Pride be legyen tiltva, csak a résztvevőknek kell fizetniük a szabálysértés miatt.

Az M1 élő adását pedig egy orbános-pride-os pólós férfi hekkelte meg.