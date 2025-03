Novák Előd törvényjavaslattal távolíttatná el a szivárványos zászlókat a középületekről

Novák Előd – aki évek óta küzd a homoszexualitás ellen – törvénymódosítással tiltaná be, hogy középületekre kitehessék a szivárványos zászlót. A Mi Hazánk alelnöke szerint az, hogy a nemzeti lobogó mellett, azzal azonos méretben, mintegy egyenrangúként helyezik ki a szivárványszínű zászlót, „sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját, a kiemelt büntetőjogi védelmet élvező nemzeti jelképünket”.

photo_camera Novák Előd elszalad a rendőrök elől az önkormányzatra kitűzött szivárványos zászlóval 2020 nyarán.

A friss törvényjavaslat felidézi, hogy a jogszabály alapján az ország hivatalos címerének és zászlójának használata során mindenki köteles megőrizni azok tekintélyét és méltóságát, de a szivárványos zászló „az állampolgárok többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki, ráadásul mindezt a helyi közakarat ellenében, nagy nyilvánosság előtt követik el”.

Novák korábbi hasonló törvényjavaslata nem volt sikeres, most viszont a Fidesz-KDNP támogatásával akár át is mehet az Országgyűlésen. Amellett, hogy a Fidesz-KDNP több területen felkarolta a Mi Hazánk szélsőjobboldali témáit, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Répássy Róbert a 15. alaptörvény-módosítás parlamenti vitájában azt mondta: abból bizonyos döntések és bizonyos hozzáállás következik, akár az is, hogy a hivatalos épületekre csak olyan zászlókat lehet kitűzni, amik az adott intézménynek vagy az adott hivatalnak a hivatalos zászlói. „Szerencsére ez nem az Alaptörvény szintje, hanem egy másik törvényben rendezendő dolog, de úgy gondolom, hogy ennek is van létjogosultsága” – mondta.

A DK-s vezetésű Óbuda épp a nap folyamán tűzte ki a polgármesteri hivatalra a szivárványos zászlót. (Telex)