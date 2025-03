Rendkívüli helyzetet hirdetett a szlovák kormány a száj- és körömfájás-járvány miatt

A ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt kedden az egész országra kiterjedő rendkívüli helyzetet hirdetett ki a szlovák kormány, írja a Parameter.sk.

photo_camera Fotó: FERENC ISZA/AFP

Robert Fico miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta: „Ami ellen harcolunk, az Szlovákia nemzeti érdekeinek a veszélyeztetése”. Arról is beszélt, hogy károk biztosan elérik a több tízmillió eurót, rosszabb esetben akár a több százmilliót is. Fico azt ígérte, hogy a járvány okozta kárt az utolsó centig megtérítik a károsultaknak, többek közt az uniós forrásokat is igénybe véve.

A járvány múlt héten jelent meg az országban, a három gócpontot a Győrtől 13 km-re fekvő Medve községben, Csiliznyáradon és Bakán azonosították.

A ragadós száj- és körömfájás egy rendkívül fertőző vírusos betegség, amely főként a hasított körmű állatokat (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, bivaly, vadon élő kérődzők) érinti. A betegség fő tünetei közé tartozik a láz, az étvágytalanság, a nyálzás és a hólyagok megjelenése a szájban, illetve a lábvégeken. A fertőzött állatokat nem lehet kezelni, így, ha egy gazdaságban akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.

A betegség márciusban több, mint 50 év után jelent meg újra Magyarországon, egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen azonosították a vírust. A fertőzött 1700 marhát leölték, a tetemeket Bábolnán földelték el.