Steiner Attila alig várja, hogy Magyar régi ügyeiről beszéljenek

Egyelőre nem tudni, ki lesz a fideszes induló a budapesti 3-as választókerületben, ahol Magyar Péter indul, mindenesetre Steiner Attila választókerületi elnök arról posztolt, örül, hogy ez így alakult és „alig várja, hogy nyíltan beszéljenek Magyar régi ügyeiről.”

Steiner tegezve szólította meg Magyart, azt írta, évtizedek óta jól ismerik egymást.

Magyar azért ezt a körzetet választotta, mert Orbán Viktor is ott lakik, de nem indul egyéniben. „Ha nem gyáva, akkor ő is elindul és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért” - üzente Orbának.

Steiner nem parlamenti képviselő, hanem államtitkár, most épp az Energiaügyi Minisztériumban. A választókerületeket korábban átrajzolták, most már nem csak a XII., hanem a XI. kerület egy része is oda tartozik.