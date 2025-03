A 22 éve hatalmon lévő Erdogan a gazdaság tönkretételével vádolja az ellenzéket

Recep Tayyip Erdogan török elnök az ország gazdaságának lerombolásával vádolta meg szerdán az ellenzéket az isztambuli főpolgármester bebörtönzése miatt kitört országos tüntetések közben, mivel az ellenzék bojkottálná azokat a cégeket, amik szerintük Erdogan kormányát támogatják.

photo_camera Fotó: Murad Sezer/REUTERS

A török elnök a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti képviselői előtt tartott szerdai beszédében azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy „elkeseredettségükben még az országot is elpusztítanák”, és hogy „bíróság előtt fognak felelni a török gazdaság, a nemzet jóléte és békéje elleni szabotázsakció miatt”.

photo_camera Recep Tayyip Erdogan török elnök Fotó: TUR PRESIDENCY/ MURAT KULA/Anadolu via AFP

Ekrem Imamoglu isztambuli főpolgármestert egy hete vették őrizetbe korrupció és terrorszervezet támogatásának gyanújával 90 másik gyanúsítottal együtt, főpolgármesteri hivatalából felfüggesztették, és vasárnap elrendelték bebörtönzését. Az isztambuli önkormányzat szerdai közgyűlésén megszavazta, hogy Imamoglu feladatkörét távollétében egy ideiglenes vezető lássa el. A közgyűlésben többséggel rendelkező Köztársasági Néppárt (CHP) Nuri Aslant, a korábbi alpolgármestert választotta meg ideiglenes főpolgármesternek.

photo_camera Tüntetés Isztambulban Imamoglu letartóztatása miatt Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Bár a Köztársasági Néppárt közölte, hogy nem szervez több tömeges gyűlést a városháza előtt, a diákok országszerte folytatták a tüntetéseket. A tüntetők Imamoglu szabadon bocsátását és a demokráciától való fokozatos eltávolodás visszafordítását követelik. Az Isztambulban, Ankarában, Izmirben, valamint kisebb városokban és községekben szervezett tüntetések nagyrészt békésen zajlottak.

Imamoglu egy börtönből küldött üzenetben elítélte a tüntetőkkel szembeni rendőri erőszakot: „Nem nevezhetem őket rendőröknek, mert az én becsületes rendőreim nem követnének el ilyen kegyetlenséget a nemzet gyermekeivel szemben." Ali Yerlikaya török belügyminiszter közölte, hogy az utóbbi héten 1418 embert vettek őrizetbe a tüntetések miatt. A tanárokat és egyetemi oktatókat képviselő Egitim-Sen szakszervezet közölte, hogy az Isztambuli Egyetem egyik képviselőjét is őrizetbe vették, valamint baloldali diákcsoportok is arról számoltak be, hogy több tagjukat szintén őrizetbe vették. ( Anadolu Agency /MTI)