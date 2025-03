„A nők 80 százalékának a férfiak 20 százaléka kell” – incelkultúra és manoszféra a Kamaszokban

Társadalmi vitát indított a Kamaszok című sorozat az Egyesült Királyságban a gyerekek mobilhasználatáról, kártékony influenszerekről, a közösségi médiáról, az incelekről és nőgyűlöletről. A téma a brit miniszterelnököt és a parlamentet is foglalkoztatja, ahol a készítők szerint le kellene vetíteni a sorozatot.

A Netflix négyrészes, egysnittes sorozatáról mi is ódákat zengtünk, de a Kamaszok (Adolescence) túlmutat azon, hogy jó sorozat. A sorozat készítői szándékosan olyan problémát helyeztek a középpontba, amely az Egyesült Királyságban és világszerte egyre súlyosabbá válik: a közösségi média által manipulált és felhergelt kamaszok viselkedésének kérdését.

A Kamaszok középpontjában egy Jamie nevű 13 éves fiú áll, aki halálra szúrta egy lány diáktársát, miután a neten olyan tartalmakat olvasott, amelyek legitimáltak a kisebbségrendűségével kapcsolatos érzéseit a lányokkal szemben. Jamie ugyanis egy olyan sötét világba tévedt, amit a szakirodalom manoszféraként emleget, amely azoknak a webhelyeknek, fórumoknak, blogoknak a gyűjteménye, ahol a nőgyűlölő férfiak gyűlnek össze. A nyíltan nőgyűlölő, emberkereskedelemmel is megvádolt Andrew Tate podcastjai, amelyeket még a Spotify is törölt, például tipikusan ilyenek. Andrew Tate neve egyébként el is hangzik a sorozatban, de épp ahogy a Kamaszok túlmutat a sorozatlétén, úgy mutat túl a nőgyűlölettel kapcsolatos probléma is Andrew Tate-en a sorozat készítői szerint.

Mi folyik a társadalomban?