Hajnal Miklós visszalép Magyar Péter javára a hegyvidéki választókörzetben

A momentumos Hajnal Miklós bejelentette, hogy nem indul újra egyéni mandátumáért a 2026-os parlamenti választáson. Helyette Magyar Pétert támogatja.

Hajnal azt írta, azzal tudja Magyart az országos győzelmében leginkább segíteni, ha nem áll az útjába. A Tisza Párt elnökének pedig a következőt üzente: „Arra kérlek, hogy annak ellenére, hogy itt indulsz, folytasd az országjárásaid ugyanazzal a lendülettel, energiával, ahogy eddig tetted. Szükség van erre, még nagyobb szükség is van rá azokon a helyeken, ahol dolgozni kell a kormányváltó hangulaton, mint a Hegyvidéken. Többek között ezért is hisznek benned oly sokan – itt a XII. kerületben is. Ne hagyd, hogy a Fidesz neked kijelölt ellenfele elvigye a fókuszodat az országos ügyekről. A valódi ellenfeled a Karmelita kolostorban és a hatvanpusztai birtokon van.”

photo_camera Hajnal Miklós Fotó: Németh Dániel/444

Hajnal Miklós a 2022-es választáson szerzett egyéni mandátumot a XII. kerületben. Magyar kedden jelentette be, hogy elindul a választókörzetben. Azt írta, hogy ha Orbán „nem gyáva, akkor ő is elindul és közvetlenül megküzdünk az emberek bizalmáért”.