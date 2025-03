Esőben és kék égi spirálban gazdag, jó napot! Ismét jelentkezik a 444 napindító – és nem az egyetlen – hírlevele, benne az elmúlt nap főbb híreivel.

BELFÖLD

Vonulásba és hídlezárásokba fordult a gyülekezési törvény elleni tüntetés. A botrányairól hírhedt Szabó Bálint megpróbált átúszni a Dunán, hogy a hídblokád alatt átjusson Budára, de a rendőrség kihúzta a vízből, és az akciója után újra kellett éleszteni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter – aki szerint egy nap alatt több mint 100 ezren szavaztak a Tisza akcióján – Orbán Viktor körzetében indul országgyűlési képviselőjelöltként, ott, ahol most a momentumos Hajnal Miklós a képviselő. Steiner Attila alig várja, hogy Magyar régi ügyeiről beszéljenek.

Miután Óbuda polgármesteri hivatalán szivárványos zászló lobog, Novák Előd törvényjavaslattal távolíttatná el a szivárványos zászlókat a középületekről. Vitézy Dávid szerint elkeserítő, hogy szivárványszínű díszkivilágítást akar a Párbeszéd egy templomra, Barabás Richárd szerint teológiai szempontból is megalapozott a javaslat. Niedermüller Péter szerint Vitézy Dávid fideszes módszerekkel él a VII. kerületi sétálóutcák ügyében

GAZDASÁG

Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről. Az MNB-alapítványok ügyében már hűtlen kezelés miatt nyomoznak, Varga Mihály levélben írta meg Orbán Viktornak, hogy szerinte az MNB-nek nincs szüksége alapítványokra. A fideszesek csak most csapnak a homlokukra, mi ment Matolcsy alatt.

photo_camera Fotó: Botos Tamás, Illusztráció: Kiss Bence

Maradt EU-s csúcson a magyar infláció, februárban is nálunk nőttek a leggyorsabban az árak. Nagy Márton szerint működik az árrésstop, így a márciusi infláció 5, az áprilisi 4 százalék alá csökkenhet, Varga Mihály szerint pedig az infláció magasabb lesz a vártnál, és az alapkamat tartósan a jelenlegi szinten marad.

A dolgozók felét (46 embert) elbocsátja az agrárgazdaság, aminek egyik telepén kirobbant a ragadós száj- és körömfájás járvány, ami miatt a szlovák kormány már rendkívüli helyzetet hirdetett.

KÜLFÖLD

A CIA igazgatója szerint nem volt óriási hiba Trump minisztereinek signalos chatelése, Pete Hegseth mosolyogva tagadott, szerinte „senki sem osztott meg háborús terveket”.

photo_camera Tulsi Gabbard és John Ratcliffe a szenátusi bizottság előtt 2025. március 25-én. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images/AFP

Bismarck és Marx is szóba került a német parlament alakulóülésén, amin maratoni beszédet mondott az NDK állampártjából érkező kommunista ikon, Gregor Gysi, és az új házelnököt, Julia Klöcknert is megválasztották – közben az AfD képviselői többször is nekimentek a centrumpártoknak, az alelnök-jelöltjüket nem is szavazták meg a többiek.

A Nemzetközi Atlétika Szövetség genetikailag fogja tesztelni a női sportolókat: a pályafutásuk során egyetlenegyszer kell átesniük a genetikai teszten, hogy bebizonyosodjon: nincs bennük férfiakra jellemző gén.