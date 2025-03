Nemcsak az eddig szürke Steiner államtitkár, de még a felesége is belekezdett a XII. kerületi Magyar-ellenes kampányba

Az eddig visszafogott szakpolitikusként ismert Steiner Attila egészen váratlanul került kedden az érdeklődés középpontjába.

„Szia Magyar Péter! Évtizedek óta jól ismerjük egymást, és nagyon örülök, hogy egyéniben indulsz a 3-as vk-ban a választásokon. Vk elnökként alig várom, hogy nyíltan beszéljünk a régi ügyeidről” – írta a Facebookon, és egy képet is mellékelt a régi időkről, amikor a Steiner- és a Magyar-házaspár összejárt.

És még Steiner felesége, Isky Annamária is posztolt egy 2018-as képet négyükről, a szövegben meg arra utalt, hogy férjével Varga Judit mellett vannak: „Alakul a buli. Kontrasztok nélkül nincs szintézis. Hajrá Hegyvidék! Táncrend: 3+1.”

Steiner amúgy az elmúlt hetekben kétszer is kóstolgatta Magyart, de ez a március 10-i posztja visszhangtalan maradt:

És volt még egy, rá három napra, amikor azt kifogásolta, hogy Magyar egy úgynevezett háborúpárti európai parlamenti állásfoglalást írt alá.

Magyar Péter Steiner posztja előtt négy órával jelentette be indulását, de Steiner sem olyan régóta választókerületi elnök. És alighanem a Magyar Péterrel foglalkozó posztok is ennek köszönhetők, korábban ugyanis nem igazán foglalkozott egykori ismerősével. Pokorni Zoltánt, a XII. kerületi polgármesterségtől is visszavonult politikust követte a poszton, erről február 26-i Facebook-bejegyzése tanúskodik:

„Új év, újabb fontos küldetés! Energetikáért felelős államtitkári megbízatásomon túl az a megtiszteltetés ért, hogy mostantól a Fidesz választókerületi elnökeként dolgozom a Budapest 03. számú választókerületben élő polgárokért, családokért, diákokért, nyugdíjasokért és a helyi vállalkozásokért. Köszönöm a bizalmat! Indul a munka. Hajrá Hegyvidék, hajrá Észak-Újbuda!”

Munka van bőven. A kerületet 2010-ig stabilan hozta Pokorni, majd a polgármesterséget választotta, de nem tűnt úgy, hogy baj lehet. 2014-ben Fónagy János, 2018-ban Gulyás Gergely nyert, 2022-ben viszont Fürjes Balázs nem tudta megugrani a lécet. Azé a momentumos Hajnal Miklósé lett a mandátum, aki éppen szerdán mondott le a 2026-os indulásról Magyar Péter javára.

A Fideszben 2012-ben bevezetett rendszer szerint a választókerületi elnököknek fontos szerepük van a párt működésében, különösen a választási kampányok idején. Többnyire ők az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek is, de ez nem biztos, vagyis még nem lehet mérget venni Steiner jelöltségére.

Az 1982-ben született Steiner bencés diák volt, a Corvinuson szerzett okleveles közgazdász diplomát, majd a Mol után a Fidesz 2010-es választási győzelme után politikai-állami munkahelyeken dolgozott. Volt

politikai tanácsadó Brüsszelben az Európai Parlamentben,

főosztályvezető-helyettes, politikai tanácsadó, végül helyettes államtitkár a Miniszterelnökségen,

EU-s ügyekét felelős államtitkár az Igazságügyi Minisztériumban,

energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztériumban.

Most pedig az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára.

Magyar Péterrel több helyről is ismerhetik egymást. A 2010-es évek elejéről Brüsszelből, ahol a Tisza Párt elnöke a magyar uniós elnökség szakdiplomatájaként dolgozott, 2015-ben a Miniszterelnökségről, Magyar ott csoportvezető diplomata volt. És az Igazságügyi Minisztériumban is lehetett köztük kapcsolat, hiszen Magyar felesége, Varga Judit kinevezésével egy időben lett Steiner a minisztérium államtitkára.

Magyar Péter a szokásához híven kommentben reagált a Steiner által posztolt fotó alatt. Ebben arra utalt, hogy reméli, Orbán Viktor, és nem Steiner indul el ellene 2026-ban a 3-as egyéni választókerületben:

„Reméljük nem bújik a miniszterelnök a hátad mögé… Vagy inkább a feleséged szoknyája mögé. Talán összeszedi a bátorságát, már ha van neki ilyen. Ezt a »remek« posztodat is Annamari [Steiner felesége] írta? Feltűnt már nektek, hogy az emberek a saját életükről és a hazájukról szeretnének beszélni?”

Egy józan hang

Az elmúlt években Steiner nevével – szakpolitikai kérdéseken kívül – nem sokszor lehetett találkozni, különösebben izgalmas aktuálpolitikai megnyilvánulásai pedig szinte nem is voltak.

A Schadl–Völner-ügy 1700 oldalas nyomozati anyagában találkozni a nevével. Az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárként a gyanú szerint vele is tárgyalt Völner Pál, amikor egymilliárd forintos pályázatot próbált elintézni Schadl György és körei számára „csökkentett széndioxid kibocsátásával járó építőanyag gyártására". Az ügyészség szerint Steinernek tetszett az ötlet, és kérte, hogy írják meg, mit szeretnének pontosan. Végül nem írtak ki pályázatot a témában.

A parlamentben szakpolitikai kérdésekben nyilvánult meg, egyszer viszont ő válaszolt írásban az MSZP-s Tóth Bertalan kérdésére: miért támogatja a veszteséges, állami tulajdonú MVM 2,5 milliárd forinttal a Ferencvárost? Steiner szerint a társadalmi felelősségvállalás része a támogatás. És hol van a társadalmi felelősségvállalás a profi futball támogatásában? Hát ott, hogy a Fradinak van utánpótlása is, „így számtalan gyermek egészséges fejlődéséhez, sportolásához járul hozzá”.

Steiner neve még egy focis hírünkben előkerült, mégpedig alig pár héttel azelőtt, hogy Orbán választókerületi elnöknek nevezte volna ki. A Felcsút 1-0-ra legyőzte a Fradit, az örömhírt maga az akadémiaalapító miniszterelnök is megosztotta. A sok fanyalgó komment mellett feltűnt egy üdítő kivétel, egy józan hang is. Igen, Steiner Attiláé.

Steiner Facebook-oldalát a keddi posztjáig a szakpolitika uralta, de azért volt néhány érdekes poszt, így a kötelező választási mozgósítási telefonálós fotók. Ez például az elég nagy fideszes bukást hozó újpesti-angyalföldi időközi választáson készült:

Itt pedig a XI. kerületi, a választást végül elbukó XI. kerületi Király Nóra mellett korteskedik júniusban:

Vagy a fideszes rendezvényeken való részvételt dokumentáló képeket, például az idei március 15-ről:

Vagy Orbán évértékelőjéről, ezúttal már nem a Magyar–Varga-párossal:

A tavaly őszi Kötcse sem maradt ki:

Tusványos, pipa:

photo_camera https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1013971427396046&set=pb.100063495949115.-2207520000&type=3 Forrás: Facebook/Steiner Attila

És a választókerületi elnökséggel jöttek az unalmas pártrendezvények. Itt KDNP-sekkel beszélget Újbudán:

Itt pedig ifjú kereszténydemokratákkal találkozott:

Kulturális eseményeken is szeret megjelenni, itt például feleségével a Magyar Állami Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel szelfiznek.

Jellemzők még a futós képek:

És persze ő is Trumpnak drukkolt novemberben: