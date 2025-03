Trump szerint a Signal-csetbe véletlenül bevett Jeffrey Goldberg újságíró egy „szemét”

Donald Trump bocsánatkérés helyett újabb ellentámadással reagált az amerikai haditervek utólagos kiszivárgásával járó Signal-botrányra.

Az amerikai elnök keddi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a csetbe véletlenül bevett Jeffrey Goldberg újságíró egy „szemét”, aki „rossz az országnak”, lapja, az Atlantic pedig egy „bukott médium”.

Trump szerint nagyon igazságtalan volt, ahogyan támadták a Goldberget csethez hozzáadó Michael Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadót. Waltz egy „kiváló ember”, aki továbbra is jó munkát végez majd. „Azért csináltak ekkora ügyet az egészből, mert két tökéletes hónapunk volt.”

photo_camera Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Mivel a Signal-csetben J. D. Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter is negatívan nyilatkozott Európáról, azt is megkérdezték Trumptól, egyetért-e munkatársai véleményével. Azt mondta, az európaiak szerinte is élősködők.

Az ügyben Waltz is megszólalt. A Fox News adásában a teljes felelősséget vállalta a történtekért. Azt mondta, még sosem találkozott Goldberggel. Vizsgálják, „hogy az ördögbe kerülhetett a csetbe”.

A Signal-botrány hétfőn robbant ki, miután kiderült, hogy az Egyesült Államok biztonságáért felelős csúcsvezetők az ilyen szempontból nem biztonságos applikáción beszélték meg a Jemen elleni katonai csapás részleteit, de úgy, hogy tévedésből meghívtak egy újságírót is a titkos és illegális megbeszélésre.

Először Pete Hegseth reagált, aki mosolyogva tagadott, szerinte „senki sem osztott meg háborús terveket”. John Ratcliffe, a CIA igazgatója pedig azt mondta, nem történt hatalmas hiba. (via The New York Times, Spiegel)