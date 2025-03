A változó nemzetközi környezet is bátoríthatja Erdogant, hogy leszámoljon az ellenzéki elnökjelölt isztambuli polgármesterrel

Napok óta több tíz- és százezrek tüntetnek Törökország-szerte, miután a Recep Tayyip Erdoğan elnök legfőbb riválisának tartott isztambuli polgármestert, Ekrem İmamoğlut (és 47 másik embert) korrupciós vádakra hivatkozva letartóztatták, a bíróság pedig úgy döntött, az eljárás végéig börtönben kell maradnia.

Ekrem İmamoğlu a legfőbb ellenzéki párt, a Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelöltjeként indulna a 2028-as választásokon.

İmamoğlu bebörtönzését széles körben politikai indíttatásúnak tekintik, amelynek célja, hogy eltávolítsák Erdoğan fő kihívóját a következő elnökválasztási versenyből, amin a jelenlegi alkotmány szerint Erdoğan nem indulhatna.

Sok szakértő vár vagy alkotmánymódosítást, vagy előrehozott választásokat, hogy Erdoğan harmadszor is indulhasson az elnöki székért. Jelenleg azonban a török elnöknek egyikhez sincs elegendő többsége.

Törökország legnagyobb városaiban március 18. óta tartanak a tüntetések, amik csak egyre fokozódnak: a rendőrség vízágyúkat, könnygázt és paprikasprayt vetett be például Isztambulban, Ankarában és Izmirben. A tüntetők egy része köveket, tűzijátékokat és füstbombákat dobál a rohamrendőrökre. Már több mint 1400 embert letartóztattak, és több mint 100 rendőr megsérült.

A héten zajló tüntetések közepette korlátozták a gyülekezési jogot, betiltották a nyilvános gyűléseket, felfüggesztették az isztambuli tömegközlekedési hálózat egy részét, és az X-en több mint 700 fiókot blokkoltak, köztük hírügynökségek, újságírók és törökországi politikai szereplők fiókjait.

photo_camera Gázálarcos tüntető Fotó: Murad Sezer/REUTERS

Ekrem İmamoğlu, a népszerű polgármester

A most letartóztatott Ekrem İmamoğlu 2019-ben lett Isztambul, Törökország legnagyobb városának és gazdasági motorjának polgármestere, miután legyőzte az Erdoğan által támogatott jelöltet, így véget vetett az Erdoğan-féle Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 25 éves isztambuli uralmának. Kétszer is újraválasztották, először azért, mert Erdoğan nyomására, szabálytalanságokra hivatkozva érvénytelenítették a 2019 márciusi választást, másodszor pedig a tavalyi önkormányzati választásokon. İmamoğlu egyes felmérések szerint az elnökválasztáson meg tudná verni Erdoğant, ebben az is közrejátszhat, hogy a konzervatív szavazók egy részét is meg tudja szólítani.

Hosszú „bűnlajstrom”

A bevezetőben egyszerűen csak korrupciós vádként emlegetett, Imamoglu ellen felhozott vádak valójában jóval szélesebb körűek, egész pontosan az alábbiak: bűnszervezet létrehozása és irányítása, vesztegetés, zsarolás, személyes adatok jogellenes rögzítése és állami pályázatok manipulálása. Sőt, mindezek mellett terrorizmussal kapcsolatos vádakat is megfogalmaztak, ezek szerint İmamoğlu a kurd DEM párton keresztül együttműködött a terrorszervezetként nyilvántartott, önálló Kurdisztánért küzdő PKK-val, van tehát miből szemezgetni az ügyében eljáró a bíróságnak. A terrorizmussal kapcsolatos vádak különösen fontosak, hiszen ha ebben ítélnék el, akkor a törvények szerint Imamoglu helyére, az isztambuli polgármesteri székbe a kormány nevezhetne ki megbízottat. Ha viszont nem ítélik el İmamoğlut terrorizmus miatt, akkor az isztambuli közgyűlés maga választhatja meg, kit akar a letartóztatott polgármester helyett. Mindenesetre volt már rá példa, hogy Erdoğan terrorizmussal kapcsolatos vádakra hivatkozva börtönözte be politikai riválisait, a kurd vezetők egy része például emiatt ül börtönben évek óta.

photo_camera Ekrem Imamoglu, Isztambul polgármestere Fotó: OZAN KOSE/AFP

Letartóztatása előtti napon szabálytalanságokra hivatkozva a hatóságok érvénytelenítették İmamoğlu diplomáját, így pedig hogyhogy nem, a törvényi feltételek szerint már nem indulhatna az elnökválasztáson. Letartóztatása és bebörtönzése mellett az isztambuli polgármesterségét is felfüggesztették.

Nem ez ellene az első vád, korábban két és fél év börtönre ítélték első fokon, mert bolondnak nevezte a választási bizottság tagjait. Ez ellen fellebbezett, de ha másodfokon is elbukja a pert, választott hivatalért nem indulhat újra.

Erdoğan először, másodszor, harmadszor?