Gyurta Dániel is elkísérte Szijjártót Moszkvába

Szijjártó Péter külügyminiszter szerda hajnalban utazott Moszkvába, hogy aztán a Vörös téren, a Kreml hagymakupolái előtt jelentse be: fokozzuk az együttműködést az oroszokkal. Egy másik Facebook-posztból pedig most az derült ki, hogy Szijjártó nem egyedül utazott, vele tartott Gyurta Dániel, volt olimpiai bajnok úszó is, aki pár éve nagyköveti rangot kapott, miután 2019-ben Szijjártó főtanácsadója lett.

photo_camera Fotó: Gyurta Dániel/Facebook

Gyurta bejegyzésében azt próbálta meg kissé zavarosan fejtegetni, hogy vajon az oroszok nélkül is „ugyanaz lett volna mások sikere vagy Kós Hubert Európa csúcsa”, legalábbis azt írta, utóbbi „pont egy orosz versenyző eredményét adta át a múltnak”.

Szerinte „a sport független kell legyen a világ zajától”, és úgy látja, „orosz versenyzők nélkül az olimpiai mozgalom sem teljes”. Ezért ő azon van, hogy „újra integráljuk az orosz versenyzőket a sport világába”.

Gyurtának mindezek mellett mindössze csak azt nem sikerült közölnie posztjában, hogy egyébként Moszkván belül hol és kikkel, illetve miről tárgyalt Szijjártó társaságában.