Lemondott a teljes Munkácsy-díj Bizottság a giccsfestő díja miatt

Lemondott a Munkácsy-díj Bizottság hattagú testülete – írja az Index. Aknay János, Elekes Károly, Erős István, Farkas Ádám, Petrányi Zsolt és Verebes György azért döntöttek így, mert idén a rangos képzőművészeti díjat megkapta egy Vészabó Noémi nevű festő, akinek a munkáiról elég könnyen megállapítható, hogy azok minősége messze elmaradnak a kortárs festészet kimagasló darabjaitól, inkább a bazári giccsfestőkhöz közelítenek. Erről Szily László részletesen írt, érdemes elolvasni a cikket és megnézni benne néhány Vészabó alkotást. Ellenben van az alkotónak olyan tevékenysége, ami szerepet játszhatott a díj kiosztásakor: jó kapcsolatot ápol a fideszes kultúrelittel és hangosan támogatja a kormány politikáját.

photo_camera Stílszerű önarckép.

Verebes György távozó bizottsági tag most ezt mondta minderről az Indexnek: „Morális okok miatt hoztuk meg ezt a döntést. A minisztériumnak, és a miniszternek megvan a joga, hogy más jelölteket is támogassanak, mert ez egy miniszteri díj. És soha nem volt olyan, hogy teljes mértékben elfogadta volna a minisztérium a javaslatainkat. Ám a bizottság tagjaiként mi is csak a díjátadó napján értesültünk, hogy milyen mértékben más emberek részesültek az elismerésben. Ma megkerestük Hankó Balázs minisztert, és közöltük vele, hogy Munkácsy-díj Bizottsága szakmailag nem tud egyetérteni ezzel az összetétellel. A nevünket nem akarjuk hozzáadni. Ez a döntés nem politikai, nem személyes, pusztán szakmai döntés volt.”

A lap megkereste az ügyben a Kulturális és Innovációs Minisztériumot, akik megerősítették a bizottság lemondásának tényét és ezt írták az ügyről: „A Munkácsy-díj Bizottság tagjai egyeztetést folytattak a kulturális és innovációs miniszterrel, amelynek során értékelték a díjazási rendszer eddigi tapasztalatait. A bizottság tagjai felajánlották lemondásukat, amelyet a miniszter eddigi munkájukat és elhivatottságukat megköszönve elfogadott. Megerősítették szándékukat a képzőművészeti szféra további építését szolgáló konstruktív párbeszéd fenntartásában.”