Magyar rábökött a lehető legjobb körzetre

Bár a Tiszának nyilvánosan még nincs pártszervezete, nincsenek egyéni képviselőjelöltjei, az országos listaállítás is nagyon messze van, Magyar Péter váratlanul bejelentette, hogy el fog indulni egyéniben Budapest 3. számú egyéni választókerületében.

Egy évvel a választások előtt ez nemcsak a Tiszán, hanem az egész magyar politikán belül is sietős lépés. Még ha lehet is sejteni néhány fix választókerület-induló párosítást, az ismertebb fideszes vagy ellenzéki arcok közül egyelőre nem nagyon álltak elő ennyire nyíltan a terveikkel.

Magyar nyilván nem véletlenül lépte meg ezt így, a beköszönéssel immár ő diktál, megüzente a választóknak és mindkét politikai oldalnak, hogy az indulása nem alku és tárgyalások kérdése, kitart amellett, hogy nem közösködik, nem száll be az ellenzéki egyeztetésekbe, előválasztásokba. Az üzenetet gyorsan vette is a körzet 2022-es nyertese, a momentumos Hajnal Miklós, és bejelentette, hogy nem indul, majd Kovács Gergely kutyapártos polgármester-pártelnök is viccelődve jelezte, hogy ő sem indul. Ő egyébként 2022-ben több mint 5 százalékot kapott itt. A DK-nak viszont stratégiai kérdés, hogy keménykedjen, és ne hagyja magát bedarálni, úgyhogy ők is gyorsan léptek: csatába küldték Gréczy Zsoltot.

A Tisza elnökének a következő egy év alatt lesz ideje felépíteni magát helyben is, helyi jelöltként tudja felkeresni a kerület választóit, intézményeit, vállalkozóit, politikusai. Továbbá mindenki, aki mostantól jelentkezik be indulóként itt, már „csak” kihívóként érkezik a meglévő jelölt, Magyar mellé.

Nyilván nem véletlen az sem, hogy a budapesti 3-as körzetet nézte ki magának. Túl könnyű lenne azzal elintézni, hogy ő is itt, a több sztoriból is ismerős Kútvölgyi út 44-ben lakik, mert ennél sokkal több van ebben a döntésében.

Se NER, se Gyurcsány