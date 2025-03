Eljárást kezdeményez Erdő Péter bíboros ellen egy nemzetközi áldozatvédő szervezet

Magyarországon még nem nagyon vette észre senki, de a nagy nemzetközi lapok és hírügynökségek, illetve vezető katolikus oldalak már hozták a hírt, hogy egy ismert áldozatvédő szervezet hat bíboros ellen szeretne vizsgálatot. Közülük ketten a pápaválasztás esélyesei között vannak: Luis Antonio Tagle és Erdő Péter.

Mi ez a SNAP?

Ha valaki látta a Spotlight című filmet, biztos emlékszik a Phil Saviano nevű karakterre, aki egy pap korábbi áldozataként egy doboznyi dokumentummal a hóna alatt toppan be a Boston Globe-hoz. Ismételten arra kéri az újságírókat, hogy most már vegyék komolyan a katolikus egyházon belüli szexuális visszaéléseket és azok eltussolását az egyházi vezetők által. A trailerben is látható szemüveges figura Saviano, aki a valóságban a SNAP egyik regionális szervezője volt.

A szervezet teljes neve The Survivors Network of those Abused by Priests, vagyis a papok visszaéléseit túlélők hálózata. Ez mára egy nagy szervezet, saját bevallásuk szerint 25 ezer taggal, akik egyrészt csoportos traumafeldolgozó alkalmakat és személyes tanácsadást szerveznek áldozatoknak 60 városban, másrészt az áldozatokat jobban védő, az elkövetőket szigorúbban büntető szabályozásért lobbiznak állami és egyházi szerveknél. „Ma a SNAP a legnagyobb, legrégebbi és legaktívabb önsegítő csoport a papok, apácák vagy rabbik által szexuálisan zaklatott áldozatok számára. A SNAP biztonságos hely a sérült férfiak és nők számára, ahol meghallgatják, támogatják és gyógyítják őket. A SNAP fáradhatatlanul dolgozik két cél érdekében: a sebesültek gyógyítása és a sebezhetőek védelme” - írják magukról.

Nem meglepő, hogy az 1988-ban alapított SNAP viszonya a katolikus egyházi vezetőkkel az elmúlt évtizedekben sokszor volt konfliktusos. A médiában sokat szereplő áldozatvédő szervezet mindig is radikálisabban beszélt, mint amit a legtöbb katolikus meg tudott emészteni, és néha egészen extrém akcióik is voltak, például a hágai bíróság elé citálták volna Benedek pápát. De azért volt számos találkozásuk őket támogató püspökökkel is.

Már a konklávéra készülnek

A SNAP néha kritikusan, néha hálatelten nyilatkozott Ferenc pápáról, de legutóbbi projektjük már nem róla szól. Hanem az utódlásáról, az előbb-utóbb bekövetkező pápaválasztásról, amelyen számos olyan bíboros vesz részt szerintük, akik nem megfelelően kezeltek gyermekbántalmazási ügyeket.

Kedden a SNAP vezetői római sajtótájékoztatón jelentették be a Konklávéfigyelő nevű új kezdeményezésüket, szerdán pedig hivatalosan is panaszt nyújtottak be hat bíboros ellen. Ezt eljuttatták Pietro Parolin bíborosnak, a Szentszék államtitkárának. A panaszok, amelyeket Ferenc pápa 2023-as, Vos estis lux mundi rendelete alapján tettek, azzal vádolják az egyes bíborosokat, hogy eltussolták és/vagy rosszul kezelték a visszaéléseket.

Az érdekvédelmi szervezet azonnali vizsgálatot, átláthatóságot és - amennyiben indokolt - a bíborosok hivatalból való eltávolítását követeli.

Mario Grech, a Püspöki szinódus főtitkára a pápával

A bepanaszolt bíborosok Erdő Péter mellett Kevin Farrell Írországból, Victor Manuel Fernandez Argentínából, Mario Grech Máltáról, Robert Francis Prevost az Egyesült Államokból és Luis Antonio Tagle a Fülöp-szigetekről.

Ők nem csupán pápaválasztó bíborosok, hanem – pont a konzervatívnak számító magyar prímást leszámítva – mind Ferenc pápa közeli munkatársai, vatikáni hivatalok nagy hatalmú vezetői.

A SNAP közzétette a hivatalos panaszokat, és első ránézésre ezek nem új ügyek vagy vádak, inkább csak (meglepően részletes) gyűjtések a hat bíboros korábbi tetteiről, ügykezeléseiről, amelyeket az elmúlt évtizedekben több-kevesebb kritikával illettek már.

Mit írnak Erdő Péterről?

A SNAP panasza az esztergomi érsekkel kapcsolatban kizárólag Pető Attila ügyére szorítkozik, és az Index, a Válasz Online, valamint a 444 cikkeire hivatkozik. Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy éveken keresztül követtük az ügyet, amelynek középpontjában az áll, hogy a gyerekkorában egy pap által zaklatott fiú panaszait hogyan kezelte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. Hogyan maradhatott a helyén alapos vizsgálat nélkül még sokáig Balázs atya, és hogyan bántalmazhatott sok-sok gyereket, ha már korábban jelentették.

Amikor egy abszurd és világszerte is példátlan fordulattal Erdő Péter érseksége és helyettesei feljelentették a saját ügyében tájékozódni kívánó Petőt, bírósági tárgyalások következtek, amelyek végén zaklatás miatt bűnösnek mondták ki Petőt. Hiába akarta egy idő után már Erdő jobbkeze is visszavonni a feljelentést, és hiába értékelte a bíró is hasznosnak Pető társadalmi szerepvállalását. Az ügy összefoglalására a lenti videó és ez a cikk is alkalmas.

A SNAP tizenöt pontban ismerteti az ügyet, és a végén arra jut, hogy „Erdő magatartása minden bizonnyal ártott a kiszolgáltatottaknak és botrányt okozott”, és ezzel az egyházi törvénykönyv 1378. kánonja szerint minősülő vétséget követett el.

A hivatkozott egyházjogi passzus Erdő Péter patinás fordításában:

1378. kán. – 1. § Aki a jogban már megjelölt eseteken kívül az egyházi hatalommal, hivatallal vagy feladattal visszaél, a cselekedet vagy a mulasztás súlyossága szerint büntetendő, nem kizárva a hivataltól vagy a feladattól való megfosztást, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

2. §. Aki pedig vétkes hanyagságból az egyházi hatalom, hivatal vagy feladat valamely cselekményét törvénytelenül más kárára vagy botrányt okozva végzi vagy mulasztja el, megfelelő büntetéssel büntetendő az 1336. kán. 2-4. §-a szerint, fenntartva a kártérítési kötelezettséget.

Mit mond erre Pető?

Péntek délelőtt kértem kommentárt Erdő Péter hivatalától és Pető Attilától is. Az érsekség cikkünk megjelenéséig nem válaszolt, Pető Attila viszont a Facebookján reagált. (Disclaimer: Attilával tavaly óta együtt dolgozunk az egyházi és világi személyek által alapított Gyerekasztal Munkacsoportban.)

Először is tisztázta, hogy „a SNAP képviselői a beadványuk összeállítása előtt nem kerestek meg, és ezt sajnálatosnak, sőt problematikusnak tartom. Úgy gondolom, hogy az áldozatok megszólítása, a velük való közvetlen kapcsolat kiemelten fontos – különösen akkor, ha az ő történeteikre is hivatkoznak.”

photo_camera Pető Attila Fotó: Németh Dániel/444

De ettől függetlenül bízik benne, hogy „a Szentszék alapos mérlegelés alá vonja a beadványt és körültekintően jár el. Az esetem valóban megtörtént, és az elmúlt évek során többször is próbáltam párbeszédet kezdeményezni az illetékes egyházi szereplőkkel sikertelenül.”

Pető végül a pápát idézi, aki „nagyböjt idején is az önvizsgálatra, az őszinte meghallgatásra és a felebaráti irgalmasságra hívta fel a figyelmet. E szavakat mindannyiunknak komolyan kell vennünk – akár egyházi vezetőként, akár túlélőként, akár egy közösség tagjaként. Hiszek a párbeszéd erejében, és abban, hogy a gyógyuláshoz nemcsak felelősségvállalásra, hanem valódi meghallgatásra is szükség van – minden oldalon.”