Mégsem semmisíti meg Trump az elhurcolt ukrán gyerekek utáni nyomozás adatait

Mégsem semmisítik meg az elrabolt ukrán gyerekek sorsát nyomon követő amerikai dokumentációt, ami a gyerekek megtalálása és az orosz háborús bűnök dokumentálása szempontjából is létfontosságú.

A döntést kiterjedt lobbi után csütörtökön hozta meg Trump külügyminisztériuma, de ez csak ideiglenes megoldás: egyelőre hat héttel hosszabbították meg a programot, hogy az adatokat át tudják adni az EUROPOL-nak, ahol így folytatódhat az orosz háborús bűnök elleni vizsgálat - írja a Washington Post.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta sok tízezer gyereket hurcoltak el Oroszországba, vagy a megszállás alatti területekre, ahol mindent megtesznek azért, hogy kiirtsák belőlük az ukránságukat.

A Yale kutatói korábbi jelentéseikben 30 000 gyermeket követtek nyomon Ukrajnán kívül, 314 elrabolt gyermekről pedig részletes információik (nevek, fényképek, 20-30 oldalnyi dosszié) voltak. Az adatbázis azért is fontos, mert háborús bűnök dokumentálására, bizonyítására is használták. Vlagyimir Putyint is az ukrán gyerekek jogellenes deportálása miatt gyanúsította meg háborús bűnökkel a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, és adott ki ellene elfogatóparancsot.

A Trump-kormányzat azonban a Musk-féle DOGE bürokrácia- és kiadáscsökkentési hadjáratának részeként leállította a gyerekek nyomon követésére irányuló programot. A programot addig a Yale Egyetem Emberi Jogi Kutatólaborja vezette, mint azonban a Washington Post a Trump-Putyin telefonhívás napján nyilvánosságra hozta, a kormányzat márciusban azt teljesen leállította. Ekkor sokan attól tartottak, hogy az adatokat, műholdképeket, gyerekekről szóló információkat is visszavonhatatlanul kitörölhették.

Az adatok azonban szerencsére nem semmisültek meg. Bár az amerikai külügyminisztérium napokig nem tudta megmondani, hogy mi legyen az adatbázis sorsa, végül az azt kezelő szerződő cég úgy döntött, így is megőrzi azokat. Közben kétpárti, repubiklánus és demokrata kongresszusi képviselők lobbizni kezdtek, és keresztény konzervatív csoportok is arra szólították fel Trumpot, hogy ne adja fel az ukrán gyerekek megtalálását.

photo_camera Ukrán édesanya (jobbra) örül az orosz területről hazahozott gyerekének. Fotó: SERGEI CHUZAVKOV/AFP

Ez részleges sikert ért el: bár hosszú távú biztosíték nincs, az amerikai külügy csütörtökön közölte, hogy a program finanszírozását még néhány hétig biztosítják. A cél, hogy az intézet át tudja adni a gyermekekre vonatkozó adatokat az európai hatóságoknak. Az ukrán gyerekek utáni nyomozást így az európai uniós EUROPOL folytathatja, ők kapják meg a megfigyelőközpont adatait és a bizonyítékokat.

Az elrabolt ukrán gyerekek sorsa a tűzszüneti tárgyalásokon is lényeges pont: Zelenszkij ukrán elnök többször kijelentette, hogy bármiféle, a harcok leállítását célzó megállapodásnak tartalmaznia kell a gyerekek visszaküldését és a felelősségre vonást.

