Nagyfejű a futballöltözőben, Magyar a legjobb körzetben

Belpol

Volt tegnap kormányinfó, ahol szó volt többek között az újdörögdi balesetről, amin kézigránát robbant egy kormánytisztviselő kezében, a Pride betiltásáról és az MNB-vagyon kifosztása miatt indított eljárásról is. Végre a 444 is kérdezhetett, például arról, hogy a háborút indító Putyin gyenge vezető-e, vagy hogy ha jogsértő a Pride, miért nem tiltották be eddig, de megkérdeztük Gulyást a Trump által indított vámháborúról is.

Gyurcsány kilencszer szólított fel rendrakásra egy mélyszegénységben élő embert.

Magyar Péter a napokban váratlanul bejelentette, hogy 2026-ban elindul a hegyvidéki választókerületben. Keresve sem találhatott volna olyat, ami jobban áll neki, ráadásul itt egyszerre tud az ellenzéknek üzenni, Gulyáson bosszút állni és Orbánékat idegesíteni. A nagy esély persze nagy kockázattal is jár.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A magyar miniszterelnök interjút adott a Trollfocinak, ahová politikus tán még be nem tette a lábát. „Azt, hogy hogy néznek ki a szegények, a csórók, a buták, az okosok, a szépek, azt én az öltözőben tanultam meg” – mondta Orbán, aki a Puskás Akadémia alapítójaként hajszol valamit, amiről saját bevallása szerint fogalma sincs, miközben arról beszél, hogy az idei a futballban is az áttörés éve lesz.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Egymásnak ment Karácsony Gergely és Vitézy Dávid, miután utóbbi a Fidesszel és a Tiszával közösen kaszálta el a fővárosi közgyűlés egyik előterjesztését, amellyel 150 millió forintot adtak volna a Nyáry Krisztián vezette Pro Cultura Urbis Közalapítványon keresztül a független előadóművészeti szervezeteknek.

Lemondott a teljes Munkácsy-díj Bizottság a giccsfestő díja miatt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy Ákos – aki a minap megtalálta a szerinte legaljasabb bukott fideszes polgármestert – jövő hét kedd délutánra újabb tüntetést jelentett be a „Pride-törvény” ellen az Erzsébet hídra. Mindezt az után, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón, hogy törvénnyel akadályoznák meg, hogy hidakon vagy utakon lehessen tüntetni.

Huszonkét nagykövetség tiltakozik a magyar gyülekezési törvény ellen.

Elfogta a rendőrség Szabó Bálintot, de a mentelmi joga miatt már el is engedték.

photo_camera Fotó: PETER KOHALMI/AFP

Pénzek

A kecskeméti egyetem fenntartója, a Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJEA) azért nem vett igénybe befektetési tanácsadót a vagyona döntő részét érintő befektetési döntés során, mert azt az MNB alapítványával „fennálló több mint tíz éves kiváló partnerségi kapcsolat, valamit számos egyeztetés előzte meg”. Az alapítványnál még a magyar állampapírokat is már-már kockázatosnak ítélték meg, ami egy állami alapítású és állam által adott vagyonnal gazdálkodó alapítványtól meglehetősen szokatlan és furcsa gondolatmenetnek tűnik.

Matolcsy Ádám jegybanki pénzekkel vastagon kitömött barátja szerint az ÁSZ „téves, szakmaiatlan következtetéseket” vont le abból, hogy baromi sok pénzt fizettek ki neki.

photo_camera Fotó: Botos Tamás, Illusztráció: Kiss Bence

Lázár János Kisvárdán erőset mondott: „Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról, annak érdekében, hogy a ránk szavazók bizalmát meg tudjuk tartani.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Málta második legnagyobb pénzintézetének eladását fontolgatja a HSBC, a vásárlásra első számú esélyes bankként az OTP-t nevezték meg. A hír hallatán a máltai pénzügyminiszter aggodalmát fejezte ki, szerinte az országnak olyan bankra van szüksége, amely jó hírnévvel rendelkezik, az OTP-t azonban Ukrajnában nemzetközi háborús szponzorként tartják számon.

photo_camera Illusztráció: Michal Fludra/NurPhoto via AFP

Orosz és ukrán Facebook-csoportokban kezdett intenzív toborzásba az iváncsai akkumulátorgyár számára több munkaerő-közvetítő, miközben nemrég még magyar munkavállalókat küldtek el a gyárból. Tiborcz ingatlanos üzlettársa üzemelteti majd a Vámház körúti műemlék épületben készülő hotelt. Mint kiderült, a romák országos önkormányzatának elnökét költségvetési csalással és más bűncselekménnyel is gyanúsítják.

photo_camera Az SK on Hungary iváncsai gyára az M6-os autópályáról Fotó: Google Street View

Külföld

Donald Trump fokozta a vámháborút, és minden importált autóra 25 százalékos vámot vetett ki, hogy visszahozza a gyártást az USA-ba – de újabb vámokat lebegtetett be Kanada és az Európai Unió ellen is. Az autóipari vám hírére Japán és az EU is komoly válaszlépéseket helyezett kilátásba. Trump a Kínára kivetett vámok csökkentéséről beszélt, hogy ezzel segítse lezárni a TikTok eladását.

photo_camera Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Miután agresszív diplomáciai hadjáratot jelentett be Grönlandra, most az USA mégis visszafogta magát, és a magas rangú kormánytagok végül csak az amerikai bázist fogják meglátogatni. Előtte azonban házról házra jártak a szigetországon, hogy bárki hajlandó lenne-e J. D. Vance alelnök feleségét fogadni, de mindenki nemet mondott.

Az Egyesült Államok megszünteti a szegény országoknak szánt oltóanyagalapokat.

Ideiglenesen megmenekült a Szabad Európa Rádió.

photo_camera Fotó: THOMAS TRAASDAHL/AFP

Miután letartóztatták Recep Tayyip Erdoğan elnök legfőbb riválisát, Ekrem Imamoglut, Törökország legnagyobb városaiban március 18. óta tartanak a tüntetések, amik csak egyre erősödnek: a rendőrség vízágyúkat, könnygázt és paprikasprayt vetett be például Isztambulban, Ankarában és Izmirben.

A kínai vezetés egyre nyíltabban fogalmaz: a Tajvan körüli kínai katonai hadgyakorlatok célja a sziget függetlenségét követelő szeparatisták megbüntetése, közölte a kínai védelmi minisztérium. Tajvanon a kínai hadgyakorlattal egy időben polgári védelmi gyakorlatokat tartottak, amelyen azt szimulálták, hogyan lehet reagálni egy olyan nagyszabású katasztrófára, mint a cunami vagy a kritikus infrastruktúra elleni támadások.

photo_camera Tajvani vadászgép száll fel idén novemberben Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

Míg az ukrán elnök Putyin halálát vizionálja, addig a brit miniszterelnök szerint az oroszok húzzák az időt, és akadályozzák az ukrajnai békemegállapodást.