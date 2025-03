„Nem tárgyalsz a rákkal, hanem kivágod” – az orosz ellenzéki Garri Kaszparov szerint Európának keményebben fel kellene lépnie Magyarországgal és Oroszországgal szemben

Európa válságban van, a vezetői nem állnak készen az ukrajnai háború okozta kihívások kezelésére, és bár tettek néhány lépést a helyes irányba, ez eddig elégtelen – így kezdte a német Die Weltben megjelent, angolul itt olvasható véleménycikkét Garri Kaszparov egykori orosz sakkvilágbajnok és ellenzéki politikus, akit Putyin rezsimje tavaly terroristának nyilvánított. Kaszparov szerint a legnagyobb baj az, hogy nem sikerült az európai vezetőknek szembenézniük a valósággal, azzal, hogy

Európának nem háborúra kell készülnie, Európa háborúban áll.

(They have failed to articulate the reality of the current situation — that Europe is at war.)

Kaszparov szerint Európa vezetői jellemzően most is továbbra is úgy viselkednek, mintha a béke idején kormányoznának, majd Oroszországot és Magyarországot említi egy lapon ebben a felsorolásban:

„Európa továbbra is közvetve folytat üzletet Oroszországgal, közép-ázsiai közvetítőkön keresztül. Továbbra is rendkívül sok időt tölt azzal, hogy meggyőzze Magyarországot a demokráciát támogató döntések meghozataláról. Továbbra is lehetővé teszi Putyin lobbijának, hogy üzleti és politikai sikereket arasson az egész kontinensen. A háborúban harcoló országok nem így működnek. Nem tárgyalsz a rákkal – kivágod.”

Hazánkra az írás végén még visszatér, amikor 7 pontban sorolja fel, hogy mik lennének a legsürgősebb lépések az európai vezetőktől. Ezek egyike:

Azonnal függesszék fel Magyarországot a szavazástól és az Európai Unió pénzügyi támogatásától. (És figyelmeztessék Szlovákiát, hogy ő lehet a következő.)