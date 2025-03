Találkozott Renner Erika az igazságügyi miniszterrel

Pénteken fogadta Tuzson Bence a lúgos orvos áldozatát. A beszélgetést még március elején a miniszter kezdeményezte, de azután, hogy Renner levelet írt neki, amelyben veszélyesnek nevezte azt a törvénymódosítást, ami lehetővé tette, hogy a bántalmazók a feltételes szabadlábra helyezésükről szóló döntés során megismerhessék áldozatuk véleményét.

Renner nem is tett nyilatkozatot februárban, amikor a nemi szervébe lúgot öntő Bene Krisztián feltételes szabadon engedéséről tárgyaltak (az első fokon eljáró bíró feltételesen szabadon is engedte volna, ám a jogerős ítélet elutasította a feltételes szabadságra bocsátást). A jogerős ítélet után fogadta el Renner a miniszter meghívását.

A minisztérium már dolgozik a törvénymódosításon, a 24.hu-nak a beszélgetésről nyilatkozó Renner azt mondta, hogy a tárca szándéka már tavaly is üdvözlendő volt, de a jogszabályt valamiért hibásan sikerült megszövegezni. A miniszter most azt ígérte neki, hogy jövő márciusra már egy módosított jogszabály lesz hatályban. A találkozón emellett szó volt a végleges távoltartás elrendelésének kérdéséről, valamint arról is, hogy megfelelően tájékoztassák a sértettet, például a bántalmazója feltételesen szabadon engedéséről.