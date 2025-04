Kiadta a rendőrség, hol lesz forgalomkorlátozás Netanjahu látogatása miatt

Szerdán érkezik Budapestre Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, a látogatása miatt szakaszosan és időszakosan több szakaszt is lezárnak majd.

A BRFK azt ígérte, „dinamikus zárás” lesz, vagyis minden utat csak addig zárnak le, ameddig a védett járművek áthaladása miatt feltétlen szükséges.

A lezárások 8 kerületet érintenek.

A részletek

Szakaszosan és időszakosan lezárják

április 2-án 19 és április 3-án 1 óra között a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat.

19 és április 3-án 1 óra között a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4 – M0 – M3 autópálya bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat. április 3-án 7 és 10 óra között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

7 és 10 óra között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat. 11.30 és 14. 30 között a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalat.

12.30 és 16.30 között a Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér útvonalat.

16 és 19 óra között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Lovarda utca útvonalat.

19 és 22 óra között a Lovarda utca – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Eötvös tér – Széchenyi István tér útvonalat.

április 4-én 11 és 14 óra között a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Károly körút – Astoria – Múzeum körút – Kálvin tér – Üllői út útvonalat.

11 és 14 óra között a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Károly körút – Astoria – Múzeum körút – Kálvin tér – Üllői út útvonalat. 13.30 és 16.30 között az Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút – Astoria – Károly körút – Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalat.

16.30 és 19.30 között a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

19.30 és 22.30 között a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalat.

április 6-án 7 és 10 között a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3 kivezető – M3 – M0 – M4 - Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalat.

Rengeteg helyen megállni sem lehet majd (részletek itt).

Netanjahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki, de Magyarországon nem járnak el vele szemben.

photo_camera Benjamin Netanjahu jeruzsálemi sajtótájékoztatója 2023. október 24-én. Fotó: Christophe Ena/AFP

A Times of Israel szerint Netanjahu Donald Trump gázai tervéről is tárgyal majd Orbán Viktorral. Trump még év elején beszélt arról, hogy a gázai övezetet a „közel-keleti Riviérává” kell fejleszteni, ami 2 millió palesztin kitelepítésével is járna. Válaszul az arab vezetők márciusban egy 53 milliárd dolláros gázai újjáépítési tervet hagytak jóvá.