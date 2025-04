Orbán: Je suis Marine!

Nem sokkal azután, hogy a Marine Le Pent és a szélsőjobboldali RN párt 8 további EP-képviselőjét bűnösnek mondták ki közpénzek hűtlen kezelésében, a francia politikus nagy szövetségese, Orbán Viktor magyar miniszterelnök ki is fejezte támogatását:

„Je suis Marine!”, magyarul „Én vagyok Marine!”

A Fidesz már az őszi francia parlamenti választásokon is Le Pen pártját támogatta, miután 2024-ben közös pártcsaládot hoztak velük létre. Orbán március elején járt is Franciaországban, akkor találkozott Le Pennel, sőt, Franciaország következő elnökének nevezte. Ez most veszélybe került, ugyanis ha 2027-ig nem tud sikeresen fellebbezni, Le Pen nem indulhat a következő francia elnökválasztáson, aminek az ítélethozatal pillanatáig aktuálisan ő volt a legnagyobb esélyese.

A hétfői ítélet kapcsán azt írtuk, a párizsi bíróság szerint a vádlottak durván 2,9 millió eurós (1 milliárd 168 millió forintos) kárt okoztak azzal, hogy az Európai Parlamenttel 2004. és 2016. között olyan embereket fizettettek, akik az EP helyett valójában a Rassemblement National nevű pártnak dolgoztak.

photo_camera Orbán Viktor és Marine Le Pen Varsóban 2021. december 4-én Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Az ügyészség példák sorával tudta bizonyítani, hogy Le Pen és pártja olyan embereket tartott el az EP költségvetéséből, akik hivatali idejük alatt fizikailag nem is jártak Brüsszelben vagy Strasbourgban és akadt olyan köztük, aki sosem találkozott azzal a képviselővel, akinek papíron a személyi asszisztense volt.

Az RN klasszikusnak mondható sikkasztási ügye egyébként is súlyos, de az aktuális francia belpolitikai helyzet miatt az egész Unióra hatással lehet a kimenetele.