Ezt tegyük el egy humorosba! – Nagy Márton megint jósolt egy szépet

A jóslatai alapján Nagy Márton az az ember, aki képes lenne megvalósítani a Douglas Adams-i értelemben vett repülést, miszerint megbotlasz, és nem találod el a földet. A gazdasági csúcsminiszter, aki

aki 2023-ra azt várta, hogy EU-s éllovas lesz Magyarország az 1 százalékos gazdasági növekedéssel (valójában csak a 13. helyre lett volna elég, de mivel 1 százalékos növekedés helyett 0,7 százalékos visszaesés volt, a 23. helyen végeztünk),

aki 4-5 százalékos növekedést jósolt 2024-re (0,5 százalék lett),

aki már decemberben győzelmet hirdetett az infláció fölött, amiben aztán januárban és februárban is Európa-bajnokok lettünk,

szóval ez a Nagy Márton most újabb jóslatot tett közzé. Ezúttal a hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg velünk, milyen a fokozatos kilábalássá mérséklődött repülőrajt. (Mindezt egy nappal azután, hogy a decemberben még 4 százalékosnak várt idei GDP-ről szóló előrejelzését a később 3,4 százalékra korrigált szintről is lejjebb, 2,5 százalékra módosította.) Ilyen:

Ismerek olyan embert, aki 100 futballmeccsből csak 1 eredményét találja el, szóval Nagy Mártonnak is megadhatjuk az esélyt, hogy ez most be fog jönni – a politikai logika is indokolja ezt, miszerint a választásig gyorsuló ütemben nő a GDP, utána lassuló ütemben (a 2022 nyarát követően már most borítékolható újabb választás utáni megszorítások miatt). De azért adjuk meg az esélyt, hogy ez a grafikon is olyan lesz, mint Eric Moussambani úszás: jól jöhet majd egy humorosba.