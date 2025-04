Mélyen letüdőztük a drogtörvény fideszes módosítását, íme az egyslukkos villámelemzés

Mit jelenthet a drogtörvény módosítása a mindennapokban?

Mélyen letüdőztük a frissen beterjesztett fideszes módosítót, íme az egyslukkos villámelemzés eredménye.

Fontos észben tartani, hogy ehhez még beadhatnak módosításokat, például a reakciókat figyelve, vagyis, miközben a fő tendencia elég világos, fontos részletek is változhatnak a végszavazásig.

Csak ne legyenek szem előtt.

Nagyjából így foglalható össze a Fidesz frissen beterjesztett, kampánycélú drogtörvény-módosítási javaslatának lényege. Mármint a lecsúszott, hajléktalan vagy szegény, vidéki és városi közterületen hőbörgő dizájnerdrogosok ne legyenek szem előtt. Leginkább ehhez ad új eszközöket is az indítvány, például azzal, hogy akár 72 órára is bezárhatnák őket a fogdába vagy detoxikálóba. Plusz az ügyész bírói engedély nélkül elrendelhetné, hogy két hónapon át járjanak be a rendőrségre plusz rendszeres drogtesztekre. Talán emiatt is indította Orbán Viktor a kampánykörútját hétfőn Tarnazsadányban. A dolog gyakorlati megvalósíthatóságát azonban rögtön megkérdőjelezi a a módosítás, hogy ha egészségügyi intézménybe irányítanak valakit, arra a rendőrnek végig vigyáznia is kell majd, ha ezt kérik az orvosok. Mivel már alig maradt rendőr, ez a gyakorlatban kényes pont lehet.

Feltűnő, hogy miközben a javaslat szinte az összes fronton - termesztés, szállítás, kereskedés, átadás - jelentőset szigorítana, a mindent a 2026-os választásnak alárendelő kormányzat láthatólag nem igazán akarja maga ellen hangolni a fiatal választókat: a legkevésbé ugyanis a kisfogyasztók büntetési tételei nőnének. Maga a fogyasztásért vagy csekély mennyiség birtoklásáért járó két évig terjedő alapbüntetés például változatlan maradna, miközben a termesztés, szállítás és értékesítés tételei mind-mind nőnének. Az átlagos rekreációs drogfogyasztókat leginkább a javaslatcsomag talán legkínosabb eleme érintheti a gyakorlatban: a büntetés elkerülésének egyik feltétele lett, hogy az ember köpje be a dílerét. Szintén a fogyasztók mindennapjait érinti, hogy ha átmegy a tervezet, ezentúl nemcsak a csekély mennyiségű kábítószer fogyasztási célú megszerzése és tartása lesz maximum két év börtönnel büntethető, de már önmagában az is, ha valaki ekkora adagot online megrendel.

Van azonban egy ügyesen elrejtett pont, ami potenciálisan elég ijesztő, ráadásul feltűnően aránytalan. Bírói engedélyhez kötött leplezett eszközöket - ez nagyjából a klasszikus bepoloskázást-bekamerázást jelenti - sima kis drogfogyasztók ellen jelenleg nem lehetett bevetni, a módosítás viszont ezt lehetővé tenné egy esetben: ha a kiszemelt fogyasztó magától nem hajlandó elárulni, kitől vette a cuccot.

Itt a bűnmegelőzési célú felügyelet